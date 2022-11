Núñez i fyr og flamme da Liverpool vant uten Klopp

(Liverpool - Southampton 3–1) Med manager Jürgen Klopp (55) i karantene på tribunen, gjorde Liverpool jobben mot Southampton og klatrer nå på tabellen. Det hele anført av en tidvis utskjelt spiss, som virkelig har funnet storformen.

TO NETTKJENNINGER: Darwin Núñez leverte en kruttsterk førsteomgang på Anfield. Det holdt til Liverpool-seier.

De to scoringene signert Darwin Núñez sørget for at Che Adams utligning etter ni minutter bare ble en parentes på Anfield. Nettkjenningene var uruguayanerens fjerde og femte ligascoring denne sesongen. Det har han gjort på ti kamper.

I tillegg har 750-millionerkronersmannen, som kom til Liverpool i sommer, nettet tre i Champions League.

– God i alle faser av spillet. Dette er kanskje den aller beste kampen jeg har sett av ham i Liverpool-drakten, oppsummerte Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås da Núñez ble tatt av fire minutter før full tid.

MÅLSCORERE: Roberto Firmino (t.v) og Darwin Núñez feirer 2–1-målet sammen. De to sørget for tre de scoringene som holdt til Liverpool-seier.

Seieren mot Southampton gjør av avstanden opp til topp fire ikke er håpløs før sesongen fortsetter etter VM. Liverpool er nå nummer seks. Opp til Newcastle på 4.-plass er luken fem poeng. Mellom de to ligger Manchester United. De har ett poeng mer enn Liverpool, men én kamp til gode. Den spilles i morgen mot Fulham.

Dette er grunnen til at Klopp måtte stå over kampen mot Southampton:

Selv uten Klopp, fikk vertene den drømmeåpningen de hadde håpt på. Southamptons ferske manager, Nathan Jones, visste nok på forhånd at hans egen Premier-League-debut kunne bli i tøffeste laget. Slik ble det også.

VM-vrakede Roberto Firmino har fått en ny høst på Anfield, og det snakkes nå om forlenging av kontrakten som går ut til sommeren.

Og bare seks minutter ut i kampen viste han hvorfor. 31-åringen steg til værs på en serve fra Liverpool-back Andy Robertson. Hodestøtet fra 14 meter seilte inn bort i det lengste hjørnet, og dermed kunne Klopp glise bredt oppe på VIP-tribunen.

PÅ TRIBUNEPLASS: Jürgen Klopp (t.v.) hadde god assistanse med seg og kommuniserte hyppig ned til benken.

Men tyskerens sedvanlige glis varte ikke lenge. Snaue tre minutter etter var utligningen nemlig et faktum. Southampton-spiss Che Adams løp seg fri inne i boksen da James Ward-Prowse slo et perfekt frispark mellom forsvaret og keeper Alisson.

Sisteskansen kom ut på halvdistanse og spissen var først på ballen. Hodestøtet sørget for 1–1 på Anfield.

Men Liverpool gjenerobret raskt initiativet. Og etter 21 minutters spill fikk de betalt. Vidunderbarnet Harvey Elliot løftet ballen mot målsniken Núñez inne i feltet. Sommerens storsignering timet løpet perfekt og var iskald da ballen falt ned på venstrebeinet hans. Med en milimeterpresis volley sang ballen i nettmaskene i det lengste hjørnet.

Smilet hos Klopp var tilbake, mens assistenten Pep Lijnders psiket laget fra sidelinjen.

Øvrige resultater Premier League lørdag: Manchester City - Brentford 1–2 Bournemouth - Everton 3–0 Nottingham Forest - Crystal Palace 1–0 Tottenham - Leeds 4–3 West Ham - Leicester 0–2

Og hjemmelaget ville ha mer. Firmino, Núñez og Mohamed Salah kom alle til store muligheter inn mot hvilen, men gang på gang var Southampton-keeper Gavin Bazunu påskrudd.

Sidekommentator Tjærnås var ikke nådig i sin dom over hvordan gjestene håndterte Liverpools tidvis enorme press.

– Jeg synes synd på ham (Bazumu, journ. anm.). Dette er forsvarsspill fra lavere hylle, sa Tjærnås.

Tre minutter før hvilen inntok Robertson nok en gang servitørrollen. På sølvfat serverte han Núñez inne på første stolpe. 3–1.

Etter timen spilt var «Moi» Elyounoussi bare en god Alisson-inngripen unna sesongens første nettkjenning og et nytt håp for Southampton på Anfield. Det satte virkelig fyr på andreomgangen.

NEKTET SCORING: Alisson Becker nektet Mohammed Elyounoussi nettkjenning på Anfield.

Først ropte Mohamed Salah på straffespark da han ble hindret alene med keeper, før Che Adams ble nektet alene med Alisson.

Alt dette iløpet av 30 sekund.

Southampton og Adams fortsatte å komme til muligheter, men Alisson sto som en vegg bakerst. Mot tampen leverte brasilianeren prestasjoner som ga tomålsscorer Darwin Núñez kamp om å være banens beste.

Det gjorde at vertene holdt unna og tok tre kjærkomne poeng - den andre trepoengeren på rad.