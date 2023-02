Kilde kjører storslalåm i VM: – Håper på et langhopp

COURCHEVEL (VG) Det blir et renn til på Aleksander Aamodt Kilde i alpint-VM. Fartskongen er en av fire norske på start i fredagens storslalåm i Courchevel.

Aleksander Aamodt Kilde i målområdet under søndagens utforrenn i alpin-VM.

– Det er nok et litt for langt steg opp til pallen, tror jeg. Men alt kan skje i VM. Det er en løype veldig få har kjørt, men jeg har fått testet den et par ganger. Så det er jo en fordel, sier Kilde til VG.

Alpinisten fra Lommedalen var i tenkeboksen i dagene etter utforsølvet. Han landet på at han vil prøve seg som tekniker i mesterskapet.

– Å kjøre rennet gir meg en mulighet til å ta et steg i storslalåm. Jeg har noen steg igjen for å kunne ta medalje, men kanskje kan jeg ta et langhopp, sier Kilde til NTB.

– Det handler mest om å prøve å gjøre meg så konkurransedyktig som mulig i storslalåm for å bli bedre på ski, og for å ha muligheten til å hamle opp med de andre i totalcupen de neste sesongene.

Norges gullhåp blir Henrik Kristoffersen. Han ble verdensmester i disiplinen i 2019. Fraværet til Atle Lie McGrath (kneskade) og Lucas Braathen (blindtarmoperert) gir færre norske medaljekort i storslalåmen.