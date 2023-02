Tandrevold var i kjelleren etter skuddblemme – så kom lagkameratens «magiske» ord

OBERHOF (VG) Med gullmedalje rundt halsen og kake på fatet, var smilet tilbake hos Ingrid Landmark Tandrevold (26).

Den muntre stemningen i kveldsmørket på onsdagens kakefest sto i sterk kontrast til følelsen Ingrid Landmark Tandrevold hadde like etter målgang på andreetappen.

To skudd på samme blink, strafferunde og veksling hele 55 sekunder bak Frankrike var ikke det Tandrevold hadde sett for seg på mixed-stafetten, men da kom lagkameraten til unnsetning.

– Jeg sa unnskyld for det jeg gjorde, dette var ikke det vi hadde planlagt. Men Sturla var jo superpositiv og svarte «men Ingrid, dette var jo det perfekte utgangspunkt, for vi har lyst til å angripe i dag», sier Tandrevold til VG.

Norge endte til slutt med gullet etter en vanvittig opphenting anført av spesielt Lægreid, men Tandrevold var langt nede etter sin svake etappe.

Helt til hun fikk Lægreids melding.

– Da skjønte jeg at dette kunne gå uansett, fordi med den holdningen så er man på sporet av noe, sier hun.

– Helt rått

Tandrevold og Lægreid går langt tilbake, og har også gått på skole sammen. Men helt enig i Sturlas utspill, er hun ikke.

– Nei, jeg gjorde absolutt ikke laget en tjeneste. Det skal jeg ikke skryte på meg, sier hun.

– Hva sier det om Sturla at han kommer med sånne meldinger i den perioden der?

– Sturla er helt rå. Han er hel ved og ikke minst en helt rå skiskytter.

Også Thingnes Bø var full av lovord om dagens helt.

– Det er helt rått at han har det synet på situasjonen. Han kjører jo bare på og gjør ti treff. En helt fantastisk etappe av Sturla, sier Norges ankermann til VG.

Lægreid selv – med ti treff og en etappe som gjorde at Norge vekslet først ved siste veksling – forklarer gesten med at han selv har vært i samme situasjon.

– Det å skuffe sine lagkamerater og levere en dårlig etappe sitter utrolig vondt i kroppen. Da er det viktig som lagkamerat å vise at det ikke er krise. Det har jeg blitt vist av Vetle (Sjåstad Christiansen), Johannes (Thingnes Bø) og Tarjei (Bø) tidligere, sier Lægreid – og legger til:

– Nå var det viktig at jeg kunne bidra med samme trøst til Ingrid.

– Barnelærdom

NRKs mangeårige skiskytterekspert Ola Lunde forklarer hvorfor det er en tabbe at Tandrevold skjøt to ganger på samme blink.

– Poenget er at hvis det er en feil på skiva, og du da slipper skudd nummer to på feil skive, får du ikke nytte av det andre skuddet. Det er sjelden det er feil på skivene, men det er regelen.

– Det er barnelærdom. Hvorfor hun gjør det … hun var så urolig. Ett og ett skudd i hver blink er prinsippet, sier Lunde.

Tandrevold selv sa rett etter etappen at hun får den «beryktede stafettskjelven», og var for redd for å bomme – noe hun beskriver som en lite klok taktikk.

– Og da må man virkelig bare jobbe for å prøve å finne svart (blinker). Da prøvde jeg meg to ganger på samme blink. Det skal jeg jo egentlig ikke gjøre, men ja, det er nå slik det er, sier Tandrevold – som til slutt kunne juble for gull med Lægreid, Marte Olsbu Røisland og Johannes Thingnes Bø.