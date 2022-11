Northug brølte for broren: – Så utrolig stolt

RUKA (VG) Petter Northug (36) var både stolt og rørt da lillebror Even (27) tok sin første pallplass i verdenscupen – og rettet en takk til foreldrene.

MERKEDAG: Even Northug (t.v.) tok sin første pallplass i verdenscupen da han ble nummer to på sprinten i finske Ruka. Johannes Høsflot Klæbo vant og Pål Golberg endte på tredje-plass.

Det skrives fortsatt nye, gyldne kapitler i Northug-familiens historie i skisporet.

Da Even Northug spurtet inn til annenplass – hans første pallplass i verdenscupen – på Ruka-sprinten bak Johannes Høsflot Klæbo, hørte man et stort jubelbrøl fra intervjusonen. Det kom fra storebror Petter, som er her som TV 2-ekspert.

– Jeg blir så utrolig stolt, jeg blir så glad. Det betyr mer for meg at Even blir nummer to i verdenscup enn at jeg vinner VM-gull. Veldig artig, sier Petter til VG på vei ut på skitur i mørket.

STORT ØYEBLIKK: Even Northug til intervju med TV 2-reporter Ernst A. Lersveen og sin bror Petter, som er ekspert for kanalen, etter første pallplass i verdenscup.

Petter tok 38 seire i verdenscupen, samt 13 VM-gull og to OL-gull. Bror Tomas (32) tok også en verdenscupseier. Nå er Even den «nye kongen» som fansen hans synger.

– Det som stadig imponerer og overrasker meg, er at Even er sterkest i semi og finaler. Han skrur til bryteren, som var svakheten hans før. Han får betalt for jobben han har gjort, sier Petter.

– Petter var fornøyd i dag. Det er bra det, vi må ha sånn mentalitet. Det var stort med pallplass, sier Even.

27-åringen tok sist vinter store steg og har nå fått en knallsterk start på sesongen. Hjemme i Mosvika ble det jubel i stuen for pappa John.

– Det var artig. Det var en overmann, Klæbo er et unikum det bare er å beundre. Han gjør så mye riktig både teknisk og taktisk, innleder John da VG ringer.

Petter og Even var begge urolige for farens tilstand.

– Jeg håper han er i live. Han har sikkert ringt meg masse alt. Jeg tipper telefonmastene rundt Ruka og Mosvika har fått kjørt seg, sier Even.

– Han (John) er nok enda mer rørt enn meg. Hvis du ser for deg stemningen som er her versus hjemme på Mosvika, håper jeg det er helsehjelp på vei dit, sier Petter.

John kan berolige.

– Jeg vurderer å få hjertestarter her i tilfelle, men jeg holder meg i ganske god form og rører meg. Men jeg kjenner at pulsen blir høy på oppløpet, sier John som skal ha en «liten feiring» til middagen.

Petter mener foreldrene John og May skal ha ære for de sterke ski-genene og trekker frem oppveksten på gården i Mosvika.

– Man må spørre hva som ligger i pungen til «farsan». Det er han som har gjort mye av jobben her. Gratulasjonene sendes hjem til ham i dag, sa Petter kort tid etter målgang.

– Mamma har betydd masse for oss. Balansen vi har hatt hjemme på gården, sammen med mamma og pappa er nok en av grunnene til at vi har lyktes alle sammen. Det er en familiebedrift.

Les også Even Northug fnyser av bror Petter: – Han er bitter

John ler litt da VG viderebringer Petters utsagn. Han har i en årrekke fulgt opp sønnene og senest Even. De siste årene har John smurt skiene hans, men etter at sønnen ble en del av landslaget er oppgavene færre.

– Det var faktisk en befrielse. Nå kan jeg se skirenn og bare nyte det, sier John. Han roser også jobben Steinar Mundal gjorde da han trente Even på Team Telemark.

Pappa John Northug, fra et skirenn i 2017.

Calle Halfvarsson var en av Petter Northugs største rivaler og de var ofte i «ordkrig». Fredag hadde han en rekke dueller med Even.

– Det er to ulike skiløpere. Petter var utrolig sterk også på distanse, mens Even er litt mer sprinter. Så er kanskje heller ikke Even like « kaxig kaxigsvensk uttrykk for å være overlegen og smått ufin. » som Petter, men litt mer ydmyk, sier Halfvarsson.

Men svensken tar gjerne flere «meldinger» fra Even også.

– Jeg synes det var kult da Petter holdt på og savner litt alt styret han kom med. Men alle kan ikke være som Petter, gliser Halfvarsson.

– Jeg så Calle melke ut det han hadde av krefter i kvartfinalen, så vi hadde full kontroll på ham i finalen. Jeg har startet å melde nå – i intervjusonen her i dag. Men det får ikke Calle med seg for han går foran her nå. Men neste gang han går gjennom her, håper jeg han får høre det, svarer Even mens han ler godt og skuer bort på Halfvarsson.