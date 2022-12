Kilde på pallen for første gang i Bormio-utforen: – En forbannelse som er brutt

Aleksander Aamodt Kilde (30) tok Norges første pallplass i Bormio-utforen på fem år, men ingen kunne gjøre noe med østerrikske Vincent Kriechmayr (31).

– Jeg har ikke kjørt her så mange ganger, men jeg vil definitivt si at jeg det er en forbannelse som er brutt, sier Kilde til VG.

Selv hadde Kilde aldri vært på pallen i Bormio-utforen tidligere, og endte på sjetteplass i det tradisjonsrike romjulsrennet både i 2021 og 2020.

Nå tar han steget opp på pallen, 68 hundredeler bak seierherren Vincent Kriechmayr og 28 hundredeler bak kanadiske James Crawford på andreplass.

– Det føles litt som en seier det her. Bormio er ordentlig tøft, og i år var det kanskje ekstra isete. Jeg er glad for at det er et år til neste gang, men jeg vil vinne utforen her en gang, sier en tydelig fornøyd Kilde.

Det var mange som fikk det knalltøft i den islagte løypen:

Første siden Svindal og Jansrud

Vi må faktisk helt tilbake til 2017 for å finne de forrige pallplassene for den ellers så dominerende fartsnasjonen Norge i alpint. Den gang endte Aksel Lund Svindal på andreplass, med Kjetil Jansrud på tredjeplass.

I 2022 klarte Kilde å stoppe den norske palltørken i den mørke og knalltøffe utforen i Bormio helt nord i Italia.

– Det er veldig bra. Det er en bakke vi nordmenn ikke har hatt som noen favoritt, men nå klarte jeg å klamre med fast til passen. Det er en veldig stor greie, sier Kilde.

Kilde synes han «jevnt over kjørte veldig bra», og lot seg naturlig nok imponere av østerrikske Kriechmayr, som var den eneste som hadde vunnet utforrenn utenom nordmannen denne sesongen.

Onsdagens renn var den femte utforkonkurransen i verdenscupsesongen 2022/23. Kilde står med tre seire, Kriechmayr med to.

Selv om Kilde må vente til neste sesong med å ta Norges første seier i Bormio-utforen siden 2013, har han gode minner fra bakken.

I 2021 vant han super-G-rennet der, i 2019 kom han på andreplass i superkombinasjonen og i 2018 ble det tredjeplass i super-G.

Torsdag er det super-G i Bormio.

– Det kan vi bli veldig bra, men det er en vanskelig super-G også. Med litt lavere hastighet kan man kjøre litt renere, men planen må sitte, sier Kilde.

Vinnere av Bormio-utforen: De ti siste utforrennene i Bormio:

2022: Vincent Kriechmayr, Østerrike (rennet pågår)

2021: Dominik Paris, Italia

2020: Matthias Mayer, Østerrike

2019: Dominik Paris, Italia

2019: Dominik Paris, Italia

2018: Dominik Paris, Italia

2017: Dominik Paris, Italia

2013: Aksel Lund Svindal, Norge

2012: Hannes Reichelt, Østerrike og Dominik Paris, Italia (delt seier)

2011: Didier Defago, Sveits *Norge har totalt to utforseire i Bormio siden den første verdencuputforen der i 1993. I tillegg til Svindal i 2013 vant Lasse Kjus i 1995.

Henrik Røa ble nest beste nordmann i onsdagens utfor med sin 27. plass, 3,84 sekunder bak Kriechmayr. Det var plasseringsmessig tangering av Røas sesongbeste fra Val Gardena-utforen 17. desember.

En skuffet Adrian Smiseth Sejersted ble nummer 32, mens Markus Nordgaard Fossland endte på 37. plass.