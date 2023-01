Beckhams sønn klar for Brentford

Romeo Beckham (20), sønnen til David Beckham (47) og Victoria Beckham (48), har signert for Brentford. Han lånes ut sesongen.

FAMILIEN BECKHAM: David Beckham (t.h) sammen med sine sønner Brooklyn (eldst), Romeo (t.v.) og Cruz (yngst) etter en kamp i 2012.

Andreas Hellenes, VG

Premier League-klubben skriver at Beckhams sønn er hentet inn på lån ut sesongen, og er tiltenkt en plass på Brentfords annetlag.

Sønn Romeo kommer på utlån fra Inter Miamis annetlag. Den amerikanske klubben eies av hans far, David Beckham.

Romeo har på sin Instagram-konto delt et bilde av seg selv og sin far utenfor Brentfords treningsanlegg.

– En spennende start på året. Gleder meg til alt som er i vente, skriver kjendissønnen på innlegget.

– Jeg er veldig stolt og veldig glad for å være her, sier 20-åringen etter at overgangen var spikret.

Ifølge Brentfords andretrener, virker Romeo å litt samme spillertype som sin far:

– Han har gode tekniske ferdigheter, og han kan flytte ballen raskt med sine pasninger. Han er også en veldig god avslutter, og kan spille i flere posisjoner for oss, beskriver trener Neil MacFarlane.

David Beckham fikk over 250 kamper for Manchester United, i tillegg spilte han for blant annet Real Madrid, Paris Saint-Germain og AC Milan. Han fikk også over 100 landskamper for England.