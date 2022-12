Kane hånet av Brentford-fans: – Du sviktet landet ditt

(Brentford – Tottenham 2–2) Harry Kane var sterkt delaktig i Tottenhams råsterke opphenting mot Brentford, i en kamp han måtte tåle tøff medfart fra landsmenn på tribunen.

Saken oppdateres.

16 dager etter den forsmedelige straffebommen i Englands kvartfinaletap mot Frankrike i VM, var Harry Kane tilbake i aksjon da Tottenham hentet opp 0–2 til 2–2 mot Brentford.

– Du sviktet landet ditt, lød det fra Brentford-supportere gjennom store deler av kampen.

Det fikk blant andre The Times-journalist Henry Winter til å ta Kane i forsvar:

– Harry Kane har aldri sviktet landet sitt. Han er kaptein, rollemodell og soleklart den beste engelske spissen der ute, skriver Winter på Twitter, og trekker blant annet frem at Kane har tangert Wayne Rooneys rekord som mestscorende på det engelske landslaget.

– I tillegg har han finansiert fasiliteter og trenere for barn. Kane gjør mye for landet sitt, avslutter Winter.

Etter 44 lange dager var Premier League tilbake med et brak.

Brentford fikk en fantastisk avslutning før VM-pausen med 2–1-seieren borte mot Manchester City og Erling Braut Haaland, og det så ut lenge ut som det skulle bli en ny skalp for Thomas Franks mannskap da Tottenham kom på besøk 2. juledag.

Kalkunen kan fort ha satt seg hos Tottenham-supporterne fikk se hvordan laget sitt ble utspilt av heltente Brentford-spillere, og etter et kvarter satt den for vertene.

Et flott angrep ble avsluttet med et perfekt innlegg til danske Christian Nørgaard, og da Tottenham-keeper Fraser Forster la returen perfekt til rette for Vitaly Janelt sto det 1–0.

Brentford fortsatte kjøret, og jubelen sto i taket på Gtech Community Stadium da Ivan Toney trillet nok en ball i julenettet til Forster like før pause. Det ble imidlertid en kortvarig visitt i jubelbrusen, da assistentdommeren korrekt vinket med flagget for offside.

Dermed måtte bettinganklagede Toney vente til etter hvilen med å få sin scoring.

Snaue ti minutter etter turen i garderoben var det fortsatt et farlig Brentford-lag på banen, og en livredd Eric Dier turte ikke annet enn å gi bort et hjørnespark med en svak klarering. Det skulle han få angre på.

Nørgaard stusset hjørnesparket på bakerste, og der var det ikke mange som passet på Toney. Den VM-vrakede England-spissen doblet med det ledelsen og et ørlite julemirakel lå i emning.

Så våknet Tottenham.

Ingen er mer glad i Boxing Day enn Harry Kane, og med sin redusering 25 minutter før slutt står han med scoring i alle sine syv scoringer kamper spilt på 26. desember – den store fotballdagen i England.

Før kampen sto den VM-uttatte England-spissen med ni mål på Boxing Day, rekord sammen med Robbie Fowler. Den rekorden har Kane alene nå.

Og Tottenham hadde mer på lager.

Bare drøye fem minutter etter målet til Kane, banket Pierre Højbjerg inn utligningen og spolerte hjemmefansen i Vest-London.

For nå var det Tottenham som plutselig styre det meste, men de kom ikke nærmere et vinnermål enn Kanes heading i tverrliggeren fem minutter før slutt.

Dermed fortsetter Tottenhams imponerende rekke uten tap på Boxing Day. 16 kamper på rad teller den nå, siden 0-2-tapet for Portsmouth 26. desember 2003.