Reagerer kraftig på FIS-topp: – Direkte umoralsk

FIS-topp Michel Vion sa at russiske deltagelse virket mer og mer aktuelt – samme dag som Russland trappet opp krigen i Ukraina. Det vekker reaksjoner.

STOR NASJON: Russland er en av de største nasjonene i langrenn. Her jubler langrennsgutta etter stafettgull i OL i Beijing, få uker får Russland gikk til krig mot Ukraina.

– Vi har vært klare fra dag én: Det er direkte umoralsk og ingen gode argumenter for at russere skal få delta når de angriper et annet land, i et av de verste angrepene vi har sett i Europa, sier Clas Brede Bråthen, sportssjef for hopp i Norges Skiforbund.

Michel Vion, generalsekretær i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS), sa at de har hatt møter med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Han antydet at dørene mer eller mindre begynner å åpne seg igjen for deltagelse fra Russland og Belarus.

Nasjonene har vært utestengt fra nær sagt all internasjonal idrett etter at Russland gikk til krig mot Ukraina i vinter.

– Det virker som det kommer fortere og fortere. Jeg vet ikke om de blir klare til verdenscupåpningen, hvert fall ikke i alpint (22. oktober). Men kanskje i desember kan det være en løsning. Kanskje for VM her i Planica, kan det være en god mulighet, sa Vion.

VINTER-TOPPER: Generalsekretær Michel Vion og president t Johan Eliasch i Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS).

Han la til at de ikke vil ta avgjørelsen uten støtte fra IOC og at det er snakk om deltagelse under nøytralt flagg.

Vion uttalte seg på konferansen Forum Nordicum i slovenske Planica – samme dag som Russlands president Vladimir Putin truet vesten med atomvåpen og varslet delvis militær mobilisering. Det vil gi 300.000 nye soldater til krigen i Ukraina, som tilsvarer minst en dobling av de russiske styrkene i Ukraina.

– Det er helt uforståelig. Jeg håper det finnes folk over han (Vion) i systemet som kan sette ned foten. Vi i skisporten kan ikke bare se bort fra at folk blir angrepet og får livene sine ødelagt. Jeg kjøper ikke ett argument for at russiske utøvere skal få delta, sier Bråthen og legger til:

– Det hele er fryktelig.

OPPRØRT: Clas Brede Bråthen, her i fjor høst med Maren Lundby.

Turid Kristensen, idrettspolitisk talsperson for Høyre, reagerer også kraftig på utsagnene.

– Hva i all verden er det som gjør at IOC og FIS nå vurderer at situasjonen er annerledes, og at russiske og belarusiske utøvere skal kunne få delta i internasjonale konkurranser igjen, spør Kristensen overfor NTB.

– Det er jo snarere motsatt. Russland trapper opp krigen, til fordømmelse fra det internasjonale samfunnet. Jeg håper norsk idrett er krystallklare på at dette er fullstendig uaktuelt, fortsetter Kristensen.

Sist uke vedtok kongressen i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) å opprettholde utestengelsen av russere og belarusere. FIS Council har møte 22. oktober. VG har vært i kontakt med FIS Council-medlem Erik Røste som sier Vions utsagn var nye for ham.

Sjefene for grenene i Norges Skiforbund har heller ikke hørt noe nytt om russisk og belarusisk deltagelse.

– Dette er ukjent for meg og jeg regner med å få mer informasjon fra FIS. Jeg kan ikke se at situasjonen har endret seg etter beslutningen om å nekte russisk deltagelse, sier langrennssjef Espen Bjervig.

– Skiforbundet sitt syn har vært tydelig i denne saken, og det støter jeg fullt ut, sier Claus Ryste, sportssjef for alpint.

– Jeg vet ikke noe om dette og regner med at skiforbundet får mer informasjon fra FIS. Da får vi ta det derfra, sier Ivar Stuan, sportssjef for kombinert.