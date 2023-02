Skistad om svenskene: – De har vel bodd på Mars lenge

MALBORGHETTO (VG) Kristine Stavås Skistad (23) svarte med humor da hun ble stemplet som favoritt på VM-sprinten.

– Det er et skirenn, ikke en tur til Mars, sier Skistad før sprinten. .

Hun er sammen med Anna Svendsen og tvillingene Tiril og Lotta Udnes tatt ut til å gå VM-sprinten i Planica torsdag.

Skistad vant den siste verdenscup-sprinten i klassisk før mesterskapet.

– Har man kapasitet til å vinne verdenscup har man absolutt mulighet til å slåss om medalje i VM. Forutsetningene er annerledes i denne løypa, det er en kapasitetsløype. Men hun er en av favorittene, sier svenske Linn Svahn til VG.

Skistad svarer dette konfrontert med at de svenske rivalene peker hun ut som favoritt, svarer hun:

– De har vel bodd på Mars lenge, så de har kanskje ikke fått med seg at jeg så vidt har gått bra i et kvarter, sier Konnerud-løperen til latter fra salen.

Lagvenninnene hadde konkurranse om å nevne flest mulig sjokoladetyper fra podiumet foran rundt 30 journalister. Mars, twist, smash, melkesjokolade, melkehjerter og flere kom opp.

Skistad liker situasjonen.

– Det gir meg bare ny energi.

Skistad kom som en komet i 2018/19-sesongen, deretter trøblet hun noen år. Før denne sesongen har vært sterk.

– Hun har selvtillit, jeg vet ikke om hun har endret seg så mye, men kanskje hun har blitt noen år eldre, sier Tiril Udnes Weng om lagvenninnen.

Svenske Jonna Sundling er regjerende VM- og OL-mester på øvelsen. Hun er tatt ut til å gå sprinten sammen med Linn Svahn, Maja Dahlqvist, Emma Ribom og Johanna Hagström.

– Vi har ganske brutal konkurranse internt. Skistad kommer til å være tøff, og jeg har alltid vært imponert over Svendsen. Hun har alltid gått så sjukt fort i de scan cup-løpene jeg har gått, sier Svahn.

PS! Tidligere har Marit Bjørgen (4), Maiken Caspersen Falla (2) og Astrid Uhrenholdt Jacobsen (1) tatt VM-gull i sprint.