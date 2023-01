Havnaa om motstanderen: – Motiverende når han ser så bra ut

JORDAL (VG) Kai Robin Havnaa (34) fikk på innveiingen bekreftet at motstander Hany Atiyo (39) stiller meget godt trent før kveldens VG+ Sport-sendte boksekamp. Bernard Angelo Torres (26) har ladet opp med en spansk verdensmester.

– Han ser ut som han har tatt denne kampen seriøst, og på fysikken virket han steinhard, sier Havnaa til VG etter å ha veid inn på 89,9 kilo i lokalene til Oslo Bokseklubb fredag kveld.

Motstander Atiyo veide 87,0 kilo og så meget godt trent ut på podiet. Egypteren har vært litt varierende i sin fysiske form tidligere i karrieren. Da han gikk kamp i juli veide han 97 kilo, og da han tapte mot Badou Jack på knockout i mai viste vekten over 92 kilo.

– Han veide mindre enn meg, men det er har ikke bare at han har kuttet vekt – du ser at han har trent godt. Det er bra, for jeg er ikke ute etter noe annet enn en bra motstander, sier Havnaa som er ubeseiret på sine 17 kamper i proffkarrieren.

14 av kampene har han vunnet på knockout – senest i mars i fjor:

– Det gjør kampen mer spennende og motiverende når han ser så bra ut, sier Havnaa.

Atiyo er en motstander han bør og må slå dersom det skal være håp om å få en tittelkamp om ikke så altfor lenge.

Havnaa satser på en større kamp i Arendal eller Kristiansand senere i år, men da må han overbevise på kveldens stevne som sendes direkte på VG+ Sport fra kl. 18.30.

Brutalt vektkutt

Havnaa kom seg godt inn under cruiservektgrensen på 91 kilo, men var svimmel og uvel etter vektkuttet.

– Det er første gang jeg har gått ned fire kilo rett før en innveiing. Jeg har aldri vært så svimmel før, sier Havnaa og forklarer litt om hvorfor:

– Jeg har lyst til å ligge på 95–96 kilo til vanlig. De beste cruiservekterne i verden veier rundt 100, og jeg har på en måte vokst meg litt inn i vektklassen, forklarer Havnaa som også understreker at han er litt ute av rutinene etter den lange coronapusen.

Kveldens kamper i Chateau Neuf: Andreas Skarvold Iversen (debut) – Sandro Tvauri (1 seier, 0 tap)

Aleksander Martinsen (1–0) – Giorgi Kandelaki (12–52)

Jamshid Nazari (8–1) – Frank Madsen (7–3)

Bernard Torres (16–1) – Christian Avila (18–7)

Kai Robin Havnaa (17–0) – Hany Atiyo (18–6) Stevnet sendes direkte på VG+ Sport

Det er fem norske boksere som skal i aksjon på kveldens stevne. Først ut er Andreas Skarvold Iversen, som tidligere denne uken fikk sjokkbeskjeden om at han hadde en HIV-positiv blodprøve.

Deretter skal Aleksander Martinsen på nytt i aksjon etter at han debuterte med knockoutseier i april i fjor.

BOKSER I KVELD: Christian Avila (t.v.) og Bernard Angelo Torres.

Jamshid Nazari begynner å bli en rutinert proffbokser og går sinn 10. kamp før Bernard Angelo Torres er tilbake i ringen etter sitt første tap i karrieren.

Nå har han trent sammen med Kiko Martinez, den spanske 36-åringen som har flere VM-titler på merittlisten.

– Jeg har vært i Spania og sparret 48 runder med Kiko. Det har vært veldig bra, sier Torres til VG etter å ha posert på innveiingen sammen med motstander Christian Avila fra Venezuela.

RUTINERT: Kiko Martinez (t.h.) har enorm erfaring i bokseringen. Her fra en treningsøkt med Bernard Angelo Torres.

– Vi har justert og lært mye etter den siste kampen, sier Torres.

Han har blant annet fått mentalhjelp av Erik Bertrand Larssen, som skal være med Torres og trener Kjell Sørum i hjørnet i kveld.

Følg stevnet direkte fra kl. 18.30. Hovedkampen mellom Havnaa og Atiyo er ventet å starte rundt kl. 22.00: