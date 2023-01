Mener Amundsen revolusjonerer intervallstarter – Klæbo advares etter årsverste

LES ROUSSES (VG) Sjur Røthe synes seierherren Harald Østberg Amundsen er unik i måten å gå skirenn på. Lagkameratene sender en VM-advarsel til Johannes Høsflot Klæbo etter vinterens svakeste dag.

24 år gamle Amundsen tok sin første verdenscup-seier på 10 kilometer fri i Les Rousses foran Sjur Røthe og William Poromaa.

– Det er helt utrolig. Utrolig deilig, sier Amundsen til VG.

VM-håpet virket fjernt for kort tid siden. Han ble covidsyk rett før sesongen og har få konkurranser mot verdenseliten.

Men sist fredag vant Amundsen også 15 km fri under NM og trolig har han nå sikret plass til øvelsen under Planica-VM i slutten av februar.

– Alt har gått etter drømmeplanen, sier Amundsen om de siste ukene.

Han ledet 10-kilometeren i Les Rousses fra start til mål. Veteran Sjur Røthe beundrer hvordan Amundsen går på.

– Det er helt unikt. Måten han gjør det på… Normalt sett går man gode skirenn ved å holde igjen litt i starten. Mens han klinker til i starten og leder med flere sekunder raskt, sier Røthe og legger til:

– Han er knallhard i skallen. Måten han gjør det på, er umulig i min verden.

– Jeg må spille på min styrker. Jeg pleier å ta litt i starten, jeg bør ha 5–6 sekunder i starten på de seigeste distansegutta som Sjur og Hans Christer Holund, for vi pleier å gå ganske likt utover, svarer Amundsen.

MILEPÆL: Harald Østberg Amundsen på vei til sin første verdenscupseier.

Utenfor pallen ble dette de norske resultatene:

4) Pål Golberg,

6) Didrik Tønseth

7) Hans Christer Holund

8) Johannes Høsflot Klæbo

9) Iver Tildheim Andersen

60) Simen Hegstad Krüger (hadde nylig covid, bremset ned da kroppen ikke fungerte)

Norge har fire plasser til 15 km fri i VM, samt at Hans Christer Holund har friplass som regjerende mester. Til uken skal VM-troppen bli klar.

Amundsen, Krüger og Tildheim Andersen har alle vunnet uttaksrenn til 15 km fri i VM, mens Røthe har to pallplasser og Tønseth én.

Kandidatenes VM-søknad Hans Christer Holund har friplass som regjerende verdensmester på 15 kilometer fri. For de øvrige har det vært tre renn (10 og 15 km fri) som hittil påvirker hvem som skal bli tatt ut til 15 kilometer fri i VM i Planica: Simen Hegstad Krüger: 10. plass på Lillehammer. Seier i Davos. Syk under NM på Gjøvik. 60. plass i Les Rousses Didrik Tønseth: 2. plass på Lillehammer. 4. plass i Davos. Syk under NM på Gjøvik. 6. plass i Les Rousses Sjur Røthe: 9. plass på Lillehammer. 3. plass i Davos. Nummer 5 under NM på Gjøvik. 2. plass i Les Rousses Iver Tildheim Andersen: Seier på Lillehammer. 6. plass i Davos. Nummer tre under NM på Gjøvik. 9. plass i Les Rousses Johannes Høsflot Klæbo: Syk på Lillehammer. 5. plass i Davos. Gikk ikke under NM på Gjøvik. 7. plass i Les Rousses Harald Østberg Amundsen: Ble covidsmittet tidlig i sesongen. Vant NM og i Les Rousses

Klæbo vant 10 km fri intervallstart under nasjonal åpning på Beitostølen – siden har han 5. plass i Davos og 8. plass her i Les Rousses på intervallstarter i skøyting. Han har vel å merke vunnet distanseløp i skøyting i jaktstart-format.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn sier Klæbo ikke er inne på 15 km-laget rent resultatmessig, men at han er verdens beste skiløper og bør få velge selv.

Lagkameratene mener derimot det ikke er gitt at den største skistjernen skal få gå 15 km fri i VM ettersom han ikke har pallplasser i uttaksrennene.

– Jeg tenker at vi som er best på det her, bør få gå det i VM. Det er mange som har pallplasser i det her. Det er det han mangler. Vi får se, sier Krüger til VG.

Lyn-løperen hadde nylig covid og tok ned farten da kroppen ikke stemte i Les Rousses.

– I dag er for dårlig, sier Didrik Tønseth om Klæbos 8. plass, som var 6. best blant de norske.

Selv var Tønseth mellomfornøyd med egen 6. plass med tanke på at han var syk for kort tid siden.

– Klæbo vant jo på 10 km fri på Beito i november, men det begynner å bli lenge siden. Du skal aldri avskrive ham, men i dag var et stykke bak, sier Tønseth.

– Johannes er en fantastisk skiløper. Men uansett hvor rå og god han er, må man ha gode nok resultater til det man skal gå i VM. Han har det til alt, så er kanskje 15 km fri vært den lille svakheten han har hatt. Jeg tror ikke han er uenig i det, men han har gått mange gode skøyterenn de siste årene, sier Amundsen om Klæbo.

– Jeg er litt overrasket over at han ikke er helt med i kampen i dag, legger Amundsen til.

FRA HØYDEN: Johannes Høsflot Klæbo sier han er forberedt på at kroppen kan svinge på grunn av høydetreningen han prioriterer for tiden. Han kom fra 1800 meter i Livigno til Les Rousses torsdag ettermiddag.

Klæbo prioriterer for tiden å få mest mulig høydetrening før VM, og kom til Les Rousses torsdag ettermiddag etter seks timer i bil fra Livigno (1800 meter over havet).

– Det er mange faktorer. Målet mitt er få flest mulig høydedøgn, det er fokus nå, så får disse rennene gå som de går.

– Jeg var litt forberedt på at det kunne gå sånn, men det er selvfølgelig kjedelig å gå dårlig skirenn. Sesongens første dårlige dag, sier Klæbo om 8. plassen.

– Hva tenker du nå om muligheten for å gå denne distansen i VM?

– Jeg tenker veldig lite. Det er mange skirenn før den tid, og vi skal gå tre distanser i VM før 15-kilometeren. Jeg er veldig lite bekymret.

– Noen av de andre peker på at du ikke har pallplasser i intervallstart?

– Det handler om form i VM. Det er jeg lite bekymret for.

Klæbo har vunnet imponerende 13 av 17 renn han har stilt opp i denne sesongen. Øvrige plasseringer: 2. plass (sprint), 5. plass (15 km fri i Davos) 6. plass («Monsterbakken» i Tour de Ski) og 8. plass (10 km fri i Les Rousses)