Amundsen med god VM-søknad i superløp: – Vært en mental prøvelse

OSLO/LES ROUSSES (VG) Harald Østberg Amundsen var overlegen på 10 kilometeren. Johannes Høsflot Klæbo hadde derimot års-dårligste.

Østberg Amundsen vant overlegent på 10 kilometer fri teknikk i langrennsverdenscupen i franske Les Rousses. Amundsen vant tilsvarende distanse under NM på Gjøvik for en uke siden.

Amundsen ledet jevnt gjennom hele løpet, og passerte målstreken med 11,9 sekunder foran Sjur Røthe. Med det var det ingen tvil om at 24-åringen vant fullt fortjent i det han tok sin første verdenscupseier i karrieren.

– Dette smakte skikkelig godt. Det var en tøff løype, men jeg hørte det var mange som var bak meg. Så jeg gikk på en knivsegg hele tiden også var det all in på slutten.

– Jeg ble litt overrasket da jeg så på skjermen i målområdet. Det tydet på at jeg hadde en god finish. Den siste tiden har vært en mental prøvelse, og jeg kom meg gjennom til slutt, og det er sinnssykt deilig, sa Amundsen etter dagens seier, og sikter til hvor viktige konkurransene har vært for ham i det siste for å kunne komme seg til VM.

Etter å ha vært suveren hele sesongen, endte derimot Johannes Høsflot Klæbo på en overraskende åttende plass, nesten 30 sekunder bak Amundsen.

– Det var årets første dårlige dag. Det var ikke som jeg håpet på, sier Klæbo til Viaplay etter løpet.

– Jeg kom hit etter seks timer i bil i går, men sånn er det. Jeg kjente tidlig at det var tungt, legger han til.

Før start var Asker-løperen Østberg Amundsen en av seks norske løpere som kjempet om fire ledige plasser på 15-kilometeren i skøyting i ski-VM i Planica.

Før dagens renn, hadde flere Simen Hegstad Krüger som storfavoritt, men i dag klaffet svært lite for 29-åringen.

– Det var noe som ikke funket. Kroppen slo seg av. Jeg måtte bare tenke på helsa og slå av farten. Det var kjedelig at det ble sånn, sier Krüger.

– Jeg kjente at det ikke var normal følelse, og kroppen jobbet imot meg. Jeg fikk beskjed om å bremse ned og bare komme meg i mål. Det er heldigvis ganske god tid til VM. Nå er det bare å komme seg hjem å legge en plan.

– Jeg forventer at man ser på det som er gjort hele sesongen. Det løpet her er ikke representativt for hva jeg har inne. Jeg tenker at de som er best på dette her bør få gå det i VM, sier Krüger.

Didrik Tønseth var heller ikke full av begeistring etter dagens 10 kilometer.

– Det var røft på førsterunden. Det kosta litt for mye det gjorde det. Plasseringen er grei, men tiden derimot er ikke, sier Tønseth.

Trønderen endte på en sjetteplass, 25 sekunder bak Amundsen.