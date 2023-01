Zelenskyj går hardt ut mot IOC: – Skuffet

I sin daglige tale til folket gikk Volodymyr Zelenskyj hardt ut mot IOC, som åpner for diskusjon om å få russiske og belarusiske utøvere tilbake i idretten.

UT MOT IOC: Volodomy Zelenskyj går ut mot IOC.

Det har vært heftige diskusjoner det siste døgnet etter at det har kommet frem at Astrid Uhrenholdt Jacobsen i et møte med IOC har åpnet opp for å diskutere om russiske og belarusiske idrettsutøvere skal få delta igjen.

Volodymyr Zelenskyj er ikke nådig i hva han synes om det.

– Man kan ikke annet enn å bli skuffet over uttalelsene til den nåværende lederen av IOC (Thomas Bach). Jeg snakket med ham flere ganger og hørte aldri hvordan han ville beskytte idretten fra krigspropaganda dersom han slipper russiske utøvere tilbake i internasjonale konkurranser, sa Zelenskyj i talen fredag kveld.

– Vi vet hvor ofte tyrannier bruker sport for å tjene sine ideologiske interesser. Det er åpenbart at et nøytralt flagg med russiske idrettsutøvere er merket med blod, sa Zelenskyj.