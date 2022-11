Northug med brutal treningsmåned: – Begynner å sette meg syke mål i hodet

MAJORSTUEN (VG) Petter Northug (36) måtte vekk fra Norge for å trene voldsomme mengder før langløpssirkuset begynner i desember.

FOKUSERT: Petter Northug har planer om å gjøre store ting i lang løp denne sesongen. Her fra et intervju med VG fredag.

Faktisk har han ikke lagt ned større treningsmengder på mange, mange år. I dette VG-intervjuet avslører han hvor mye han har trent.

– Jeg har min beste form siden jeg la opp (i 2018). Det er en god følelse. Så kjenner jeg at konkurranselysten blir verre og verre for hver dag. Det våkner et gammelt faenskap i dette maskineriet her, sier Northug og peker på sin egen kropp og gliser godt.

Petter Northug er i strålende humør.

– Jeg begynner å tenke at det hadde vært godt å slå 20-åringene når jeg blir 40 selv også, så nå begynner jeg å sette meg rare og syke mål i hodet. Kanskje jeg blir en sånn Aukland «light».

TRENER GODT: Petter Northug (til høyre) møtte VG til intervju i Oslo denne uken og fortalte om treningsregimet han nettopp hadde gjennomført på Kanariøyene (høyre).

Anders Aukland, den nå 50 år gamle tidligere landslagsløperen, holder seg fortsatt i langrennssirkuset som langløper.

Når VG minner ham på at Emil Iversen tidligere i sommer mente Northug har blitt alt han ikke skulle bli, nemlig en gammel sliter som holder karrieren gående, kvikner 36-åringen enda mer til.

Så kommer gliset igjen.

SOM KNOLL OG TOTT: Emil Iversen og Petter Northug, her sammen på landslaget under VM i Lahti i 2017.

– Jeg vil jo samtidig ønske Emil Iversen velkommen i den klubben, for han begynner virkelig å bli en «sliter» slik den karrierekurven holder på å gå nå, spøker han om sin gode kompis.

Tror du Petter Northug kommer til å vinne et langløp denne sesongen? Ja! Nei. Ja, og ikke bare ett.

Northug ser ikke preget ut av å ha vært på treningssamling sammen med blant annet sin gode venn, ekspert- og langløpskollega, Petter Skinstad, på Kanariøyene i en måned.

Han er tvert i mot i godt humør og sier han nøt å være tilbake i treningsboblen.

– Jeg har vel lagt ned 75-80 timer. Jeg måtte droppe en økt i ny og ne for å hente meg inn igjen. Jeg begynner jo å bli en voksen mann. Men det var godt å være på samling igjen. Være med folk som trener mye og er aktive.

– 75-80 timer, hvor lenge siden er det du la ned slike mengder på en måned?

– Vi må vel tilbake til 2017. Jeg var spent på hvordan jeg skulle reagere på det. Jeg er sliten. Men jeg håper å få et løft. Og jeg trenger dette hvis jeg skal ha på meg startnummer til vinteren.

GJØR DET MESTE SAMMEN: Petter Skinstad og Petter Northug under et pressetreff med det norske landslaget før sommerferien.

I midten av desember reiser Northug sammen med Skinstad ned til Bad Gastein i Østerrike for åpningen av langløpssesongen.

Duoen gjør det aller meste sammen, som å organisere reiser og bosted, har et felles smøreteam, lagleder og støtteapparat. Det eneste som skiller dem er lagnavnet.

– Han har gjort en god jobb. Han var litt uheldig vinteren som var, med både corona og blindtarmbetennelse. Litt sykdom i høst også. Men han har trent godt. Og det var en veldig skarp versjon av Northug som reiste hjem fra Kanariøyene. Og det er lenge igjen til Marcialonga, sier Skinstad om Northug.

Northug rakk å markere seg mot de beste langrennsløperne i landet på rulleski i sommer.

– I sommer var jeg utrent. Nå har jeg lagt ned så mye trening at kroppen ser ut som den kan gå skirenn igjen. Men jeg har enda mer å gå på og jeg skal tune inn mer før første konkurranse.