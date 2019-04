Skiforeldre, smøresjefer og klubber over hele landet føler seg stemplet som juksemakere. Nå går de hardt ut mot Norges Skiforbund.

«Det ser ut til at enkelte gjør hva som helst for at barna skal vinne, så lenge sjansen for å bli tatt er minimal. Også i Norge.»

Det var konklusjonen til Adresseavisens Birger Løfaldli, etter at VG slo fast at halvparten av løperne i Hovedlandsrennet på Gålå var tatt for juks. Kommentatoren dro parallellen mellom bruken av forbudt fluorpulver i smurningen under det store norske ungdomsrennet og bloddopingen som fant sted under ski-VM i Seefeld.

«Norge jukser. Østerrike jukser. Er det egentlig så stor forskjell?» spurte han.

Bakgrunnen var at Norges Skiforbund på sin egen nettside skrev om overraskende resultater etter fluorkontrollen på Hovedlandsrennet, som samler de fremste skitalentene fra hele landet.

Bruk av fluor i skismurning er ikke lov i aldersklassene 15- og 16 år som er dem som deltar i Hovedlandsrennet.

Fakta: Fluor og skismurning Fluorholdig skismurning inneholder perfluorerte stoffer som ikke er nedbrytbare eller kun delvis nedbrytbare i naturen. Det er også risiko for at disse stoffene akkumuleres (hoper seg opp) i næringskjeden. Fluor brukes i glidesmurning for å få god glid på skiene. Langrennskomiteen i Norges Skiforbund vedtok høsten 2018 at det er forbudt med fluorsmurning i aldersklassene opp til og med 16 år. I vedtaket sto det at resultatene av disse testene fra renn blir formidlet til gjeldende klubb etter at prøvene er analysert. Det blir ingen konsekvenser mot enkeltutøvere eller klubb om forbudet brytes. Kilde: toffestutenfluor.wordpress.com

Nå slår imidlertid flere langrennsforeldre tilbake mot forbundet. De mener at testene på ingen måte kan brukes til å slå fast at mange jukset. De tror det finnes gode forklaringer.

– Jeg har snakket med smøresjefene i de største Oslo-klubbene. Alle forsikrer meg om at de smurte fluorfritt. De føler seg uthengt som overambisiøse langrennsforeldre som nærmest går over lik for at ungene deres skal vinne skirenn. Utøverne snakker om at de ikke vil gå Hovedlandsrennet neste år. Det er jo ingen vits når alle andre jukser, sier Bjørnhild Fjeld.

Hun er styremedlem i Rustad idrettslag og var lagleder for alle de 210 aktive fra klubbene i Oslo skikrets som deltok. Fjelds inntrykk er at svært få, om noen, bryter fluorforbudet.

– Jeg har sendt mail til dem som var ledere for de andre skikretsene. De fleste har nå svart meg, og samtlige sier at de smurte fluorfritt for sine utøvere. Tror virkelig Norges Skiforbund at alle disse lyver?

Fakta: Fluorkontroll I Hovedlandsrennet ble det gjennomført en kontroll av fluor under skiene. Testen ble gjennomført i samarbeid med NILU (Norsk institutt for luftforskning). Det ble tatt 48 prøver. De ble sendt til et laboratorium i Tyskland. Resultatet viste 25 prosent, det vil si 12 skipar, ga rødt utslag, som er sterk indikasjon på at det er benyttet fluorholdige produkter. 25 prosent ga gult utslag, som er indikasjoner på at det er benyttet fluorholdige produkter.

Dårlig informasjon i forkant

Fjeld var til stede på lagledermøtet dagen før rennene. Der ble smørere og foreldre fortalt at de ikke måtte bruke børster som tidligere var brukt til fluor. Dette sier hun var ny informasjon for de fleste.

– Da gikk det et sukk gjennom forsamlingen, for i smørebuene sto smørerne akkurat da og klargjorde skiene til fredagens renn – med de samme børstene som klubbene ellers bruker til sine junior- og seniorutøvere. Og fluor er lov for dem. Det ble imidlertid beroliget med at forurensning fra børster kun ville gi «gult utslag», sier hun.

Svarene fra Skiforbundets tester var delt i tre kategorier. Gult utslag betydde at det var indikasjoner på at fluorholdige produkter var brukt, mens rødt utslag viste sterke indikasjoner om det samme.

– Noen klubber hadde kanskje tenkt så langt at de hadde kjøpt inn eget utstyr, men de fleste jeg har snakket med, sier at de brukte børster som tidligere ble brukt til fluor, sier Fjeld.

Hun spør om foreldre virkelig må kjøpe nye ski for å være sikre på at de er fluorfrie.

– Alt utstyret vi har, rillejern, børster, sikler, skal det kastes, spør hun.

– Men ingen ville vel ha innrømmet at de jukset, hvis de gjorde det?

– Nei, men alle visste at det var fluorforbud og at de kunne bli testet. Vi tror ikke at ledere og trenere i stor utstrekning har ofret ungenes rykte, fordi de håpet å lure systemet.

Også Dorothea Blix forteller om mange henvendelser fra foreldre og utøvere som reagerer sterkt og føler seg uthengt. Hun er leder i langrennskomiteen i Nordland skikrets og var på Gålå som smører.

– Vi fulgte selvsagt fluorforbudet 100 prosent, sier Blix.

Hun betviler ikke resultatene av testene, men sier at de ikke viser bevisst juks.

– Det er sikkert noen som har svin på skogen, men resultatene fra sjekken henger ikke sammen med virkeligheten. Det må være noen feilkilder her.

Fakta: Forklaring på positive utslag av fluor Bjørnhild Fjeld i Rustad Idrettslag mener dette kan være feilkilder i testen: 1. Forurensning fra utstyr. 2. Bruk av ski som tidligere er brukt med fluor. 3. Grunnprepp er gjort med lavfluor-glider i stedet for fluorfritt – ikke alle foreldre/utøvere vet forskjellen. 4. Skismurning med fluor er som kjent et lovlig produkt du kan kjøpe i en sportsbutikk. 5. Kanskje testen ikke er så god som man trodde? Kanskje den funker i et laboratorium, men ikke i de garasjene der skiene faktisk smøres.

– Har tro på folk

Det var Sindre Bergan i Skiforbundets langrennskomité som hadde ansvaret for å følge opp testen. Han er sikker på at ikke halvparten av deltagerne jukset.

– Jeg har tro på folk. Dette var en test for å gjøre det Langrenns-Norge er blitt enige om, nemlig å følge opp fluorforbudet. Vi må starte et sted, sier Bergan.

Han vil ta opp temaet på Skiforbundets vårmøte i juni.

Bergan sier at han aldri har opplevd renere luft i smøreteltene enn på Gålå. Samtidig nevner han at det smøres ski mange steder i forbindelse med et slikt arrangement.

Ingen vil bli disket

Bergan opplyser at resultatene fra testen ikke får konsekvenser for utøverne.

– Kan det være noen feilkilder her?

– Vi gikk nøye gjennom testen før den ble benyttet på flere renn i vinter, men jeg ser at dette med børster med spor av fluor kan ha hatt innvirkning. Det kan være noen usikkerhetsmomenter.

– Forstår du at utøvere og foreldre føler seg uthengt?

– Ja, og vi beklager timingen og tar selvkritikk på den. Det er ingen tvil om at informasjonen kom i feil rekkefølge. De involverte klubbene burde ha fått den før vi la resultatene ut på forbundets hjemmesider. Men vi ville ikke holde dette hemmelig og for oss selv. Det er feil det også.