To bager kostet fotballforbundet 150.000 kroner: – Det er sånn det er

Gjentatte regelbrudd ble svært kostbart for Norges Fotballforbund. De tar selvkritikk etter utstyrsfeilen.

Oppdatert nå nettopp

Det var en bag av denne typen et av regelbruddene gjaldt. Utstyrsleverandøren ScanSports leverer medisinbager til de norske landslagene. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

I sommer ble Norges Fotballforbund (NFF) pålagt å betale nærmere 150.000 kroner etter brudd på utstyrsregler. Det viser dokumenter Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) har offentliggjort på sine nettsider.

I mai spilte Norges U20-landslag i VM-sluttspillet i Polen. Det var da laget ved tre anledninger brøt reglene.

Først fikk NFF en advarsel etter åpningskampen mot Uruguay. Laget brukte i forbindelse med oppgjøret utstyr med logoer FIFA ikke aksepterer.

I kampene mot New Zealand og Honduras ble reglene brutt nok en gang. Det var etter to episoder, der representanter for det norske laget ble observert bærende på to bager, at laget igjen brøt reglene til FIFA.

Det var idrettspolitikk.no som omtalte saken først.

Norges U20-landslag spilte i sommer under VM-sluttspillet i Polen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

To brudd

Første tilfellet: I forkant av kampen mot New Zealand ble en bag av merket ScanSports tatt med inn på stadion. Svein Graff, direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, forteller at det er vanlig å bruke tape over logoer for å komme rundt problemet. Det ble glemt i dette tilfellet.

Etter advarselen så FIFA seg nødt til å bøtelegge laget etter gjentagende regelbrudd.

NFF ble gitt en bot på 5000 sveitserfranc, tilsvarende i underkant av 50.000 norske kroner.

Slik beskriver FIFA regelbruddet i forbindelse med kampen mot New Zealand. Skjermdump / FIFA

– Det gjør FIFA for å beskytte sine egne sponsorrettigheter. FIFA har eksklusive avtaler. Det må man bare forholde seg til, sier Truls Dæhli, seksjonsleder for aldersbestemte landslag i NFF.

Andre tilfellet: I forkant av den siste gruppekampen mot Honduras, bar en spiller på laget en Nike-skobag. Logoen på bagen var større enn den tillatte størrelsen. FIFAs regler sier at logoen ikke kan være større enn 25 kvadratcentimeter.

Etter enda et brutt så FIFA seg nødt til gå hardere til verks.

NFF ble gitt en bot på 10.000 sveitserfranc, tilsvarende i underkant av 100.000 norske kroner.

Slik beskriver FIFA regelbruddet i forbindelse med kampen mot Honduras. Skjermdump / FIFA

– Store bøter

Dæhli er klar på at laget visste om reglene. I forkant av mesterskap informerer FIFA om hvilke avtaler som gjelder, og hva som kan føre til regelbrudd.

– Det er store bøter, men det er sånn det er. Feil kan skje, og det er ikke mer å si om det, sier Dæhli.

I et svar til FIFA beklaget også Dæhli overfor forbundet etter regelbruddet i forkant av New Zealand-kampen.

«Vi kjenner til faktaene, og vi kan bare beklage. Bagen ble tatt med ved en feil. Det er vårt ansvar, og vi kan bare si unnskyld for hele situasjonen», står det i dokumentene.