Tre brutale fjelletapper skal avgjøre Tour de France. Trolig står kampen om sammenlagtseieren mellom seks mann.

2 minutter og 14 sekunder.

Det er tiden som skiller de seks beste rytterne i sammendraget i Tour de France. Etter tre knallharde fjelletapper i Alpene, skal verdens største sykkelritt avgjøres lørdag ettermiddag.

Fra TV-skjermen har de tidligere proffsyklistene Atle Kvålsvoll og Kurt Asle Arvesen fulgt dramaet i Frankrike. De to har tilsammen syklet rittet 11 ganger.

– Dette er den mest spennende avslutningen på mange år, sier Kvålsvoll.

I to uker har den franske helten Julian Alaphilippe ikledd seg den gule trøyen. Med målstreken i Paris i sikte er det ett spørsmål som går igjen: Klarer 27-åringen å beholde den helt inn?

– Det er ganske vilt det Alaphilippe har holdt på med. Men jeg tror det blir for tøft for ham å forsvare dette, sier Arvesen.

Fakta: Ekspertenes topp 3: Kurt Asle Arvesen: Tidligere syklist. Nå Eurosport-ekspert og sportslig leder i Uno-X. 1. Thibaut Pinot 2. Geraint Thomas 3. Emanuel Buchmann Atle Kvålsvoll: Tidligere syklist og Thor Hushovds trener. Nå i Olympiatoppen. 1. Egan Bernal 2. Thibaut Pinot 3. Geraint Thomas Vita Heine: Vunnet seks NM-gull i sykkel. Nå en del av laget Team Hitec Products. 1. Geraint Thomas 2. Julian Alaphilippe 3. Egan Bernal Jan-Oddvar Sørnes: President i Norges Cykleforbund. 1. Geraint Thomas 2. Thibaut Pinot 3. Egan Bernal Ole Kristian Stoltenberg: NRKs Tour de France-kommentator. 1. Thibaut Pinot 2. Geraint Thomas 3. Julian Alaphilippe

GONZALO FUENTES / REUTERS

Tre brutale fjelletapper

Tenk at du skal sykle over 2000 høydemeter. Så ganger du det med tre.

Det er hva som venter sammenlagtkanonene og de andre rytterne på den første av tre brutale etapper i Alpene.

Torsdag går etappen til Valloire, øst i Frankrike. Rytterne skal bestige Col du Galibier, et av de mest kjente Tour de France-fjellene. Stigningen er på hele 23 kilometer. I motsetning til de to neste etappene ligger målstreken i bunnen av en utforkjøring. Det gjør at man ikke får den intense klatrekampen helt inn.

Fredag skal rytterne enda høyere. De skal bestige Col de l'Iseran på 2770 meters høyde. Til sammenligning ligger Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen 2460 meter over havet. Etappen avsluttes med en krevende stigning i Tignes.

Lørdag avgjøres Tour de France opp Val Thorens på 2365 meters høyde. Tidligere på dagen har da rytterne besteget to andre topper. Henger du ikke med her, mister du alt du har kjempet for gjennom tre uker.

Søndag avsluttes Tour de France på Champs-Élysées i Paris, men her er det ikke mulig å ta innpå tid i sammendraget.

Dette mener Arvesen og Kvålsvoll om de seks best plasserte rytterne i sammendraget, før alt skal avgjøres i Alpene.

Julian Alaphilippe – leder rittet

Franskmannen er blitt en folkehelt i løpet av Tour de France. I 13 dager har han tviholdt på den gule ledertrøyen, men han viste svakhetstegn da rytterne syklet i Pyreneene.

Arvesen: – Jeg mener man fikk en forsmak i Pyreneene på hvor tøft det er på de lange fjelletappene som kommer etter hverandre. Jeg tror det blir for tøft for ham å forsvare dette.

Kvålsvoll: – Han er en vanvittig «fighter» og gir seg ikke før han omtrent ramler av sykkelen.

GONZALO FUENTES / REUTERS

Geraint Thomas – 1.35 bak

Thomas vant treukersrittet i fjor. Like før årets ritt veltet han i Sveits rundt, og det var lenge usikkert hvordan det ville påvirke ham. Han har variert så langt i rittet.

Arvesen: – Han hadde én veldig god etappe i Alpene, men dagen før tapte han tilsvarende. Jeg tror ikke Thomas er så solid som han var i fjor.

Kvålsvoll: – Hans store fordel er rutinen. Rykker andre i fjellene, kjører han sitt eget tempo og henter dem sakte, men sikkert inn. Gjennom det har han tapt minst mulig tid.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Steven Kruijswijk – 1.47 bak

Han har ingen store meritter å vise til, men har alltid vært en å regne med i de store treukersrittene. Ble nummer fem i Tour de France i fjor. Er på skuddhold til sin første pallplass.

Arvesen: – Har imponert veldig, spesielt opp Tourmalet. Men han er et usikkert kort.

Kvålsvoll: – Jeg tror han skal slite med å kjøre fra de andre alene. Pallkandidat, men han klarer ikke å vinne.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Thibaut Pinot – 1.50 bak

Franskmannen hadde to fantastiske etapper i Pyreneene, der han vant og tok innpå over minuttet på de argeste konkurrentene. Tapte over halvannet minutt på en av de flate etappene tidligere i rittet.

Arvesen: – Er den som har vist mest stabilitet i de to tøffe etappene i Pyreneene. Hvis han fortsetter slik han har gjort, er han helt klart en vinnerkandidat.

Kvålsvoll: – Han er den sterkeste i fjellene, men er avhengig av å ta innpå ganske mye. Det er meldt veldig godt vær. Det er ikke Pinot så glad i. Er også en type som kan gjøre feil.

CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Egan Bernal – 2.02 bak

Mange mente colombianeren var den største favoritten til å vinne rittet før det startet. Så langt har 22-åringen vist at han er en mann å regne med, men ligger likevel over halvminuttet bak lagkameraten Thomas.

Arvesen: – Er en sprek klatregutt, men han er fortsatt uerfaren og kan være ustabil. Han er et usikkert kort.

Kvålsvoll: – I Alpene passerer man 2000 høydemeter. For en som er fra Colombia, passer det perfekt. I tillegg blir det varmt, som er til hans fordel.

GONZALO FUENTES / REUTERS

Emanuel Buchmann – 2.14 bak

Trolig den største overraskelsen av de seks best plasserte rytterne. 26-åringen ble nummer 12 i Vuelta a España, hans beste plassering i et treukersritt.

Arvesen: – Han kan overraske og ta en pallplass. Det ville vært helt vilt. Han virker faktisk sterkere enn både Thomas og Kruijswijk.

Kvålsvoll: – Få har snakket om ham så langt, men han er der hele tiden. Han har tydeligvis masse å kjøre med. De andre må passe på ham.