Erling Braut Haaland (19) roses opp i skyene av Red Bull Salzburg-trener Jesse Marsch. Ekspert tror stortalentet kan bli ekstremt viktig for Norges A-landslag allerede neste år.

Jesse Marsch er Erling Braut Haalands nye manager i Red Bull Salzburg.

Etter kun fem offisielle kamper for Salzburg forrige sesong, har Haaland allerede blitt fast på laget til amerikaneren innledningsvis denne sesongen.

Den høyreiste 19-åringen har startet begge de to første seriekampene i den østerrikske Bundesliga, der han noterte seg med scoring i den siste kampen mot Mattersburg.

– Erling har en smittsom personlighet. Han kommer til trening med masse energi og et stort smil om munnen. Jeg tror det er noe som gjør ham godt likt av resten av laget. Han liker å le og ha det gøy. Men når det kommer til å gå utpå banen, gir han alt. Han jobber utrettelig hver dag, sier Marsch på en pressekonferanse torsdag.

– Vi har det gøy sammen

Den amerikanske treneren forteller at det er en fornøyelse å jobbe sammen med unggutten.

– Når du jobber med unge spillere som besitter et stort talent og et ønske om å bli bedre, er det en fantastisk situasjon for en trener, sier han.

JASMIN WALTER / BILDBYRÅN

Etter å ha vært assistenttrener for RB Leipzig, ble amerikaneren klar som trener for den østerrikske storklubben denne sesongen. Marsch forteller at Haaland har imponert stort etter at han kom inn som trener.

– Selv om vi kun har jobbet sammen i 6–7 uker har vi hatt det gøy sammen. Han har hatt en stor innvirkning på laget på grunn av energien hans hver dag, roser han.

– Et fysisk kjør ulikt alt annet jeg har vært borti

I et intervju med VG før onsdagens treningskamp mot Real Madrid, fortalte Haaland at Marsch krever mye av laget.

– Det er fullt kjør på trening, et fysisk kjør ulikt alt annet jeg har vært borti. Vi kjører knallhardt «gegenpress». Det er utrolig intensivt og krevende. Jeg har fått kramper i alle kampene hittil, så nå er målet først å stå løpet i 90 minutter. Jeg har fortsatt en del å gå på, men som førsteforsvarer har jeg tatt store steg i det siste, sa han om spillestilen.

THOMAS BACHUN / BILDBYRÅN

Om Haaland klarer å spille til seg en fast plass på laget, vil han også få spilletid i Champions League. Dette er nemlig den første sesongen der Salzburg er klare for gruppespillet i storturneringen.

– Det er hard konkurranse, men selvfølgelig skal jeg spille Champions League. Hvis jeg slipper meg nedpå er det rett ut av laget. Jeg har noen fantastiske lagkamerater, og nivået på trening er skyhøyt. Jeg må være skjerpet, men det skal jeg være, sa stortalentet til avisen.

– Kan bli ekstremt viktig for A-landslaget i 2020

TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen, har fått med seg Haalands gode start på sesongen. Mathisen tror at Haaland vil spille en nokså fast rolle i lagoppstillingen til Jesse Marsch denne sesongen.

– Ja, det tror jeg. Han er i en klubb som er god på spillerutvikling. De har betalt mye penger for han, og klubben ønsker nok at han skal kunne bidra ganske kjapt. Han har levert en god start på sesongen, så dette ser utrolig spennende ut, sier Mathisen.

Lise Åserud / NTB scanpix

Eksperten kjenner igjen karakteristikkene som trener Marsch bruker om Haaland, og mener dette er et godt tegn.

– Det sier mye om at Haaland har begynt å være seg selv, for han er en sprudlende fyr med selvtillit som liker å ha det gøy. Samtidig er han dønn seriøs på fotballbanen. Han og faren, Alf-Inge Håland, vet hva som skal til for å klare å ta det neste steget. Han kommer til å bli en stor profil for norsk fotball, skryter Mathisen.

Og om Haaland fortsetter fremgangen og blir en sentral spille på Salzburg denne sesongen, spår Mathisen at spissen kan bli viktig for A-landslaget til Norge, når man skal spille playoff til EM mars 2020.

– Haaland har hatt en fin utvikling. Han har fysikk, frekkhet og ferdigheter foran mål som gjør han svært spennende. Som spisstype kan han bli ekstremt viktig for Norges A-landslag i mars neste år. Om han har en god sesong i Salzburg skal han nok få plass i troppen til Lars Lagerbäck. Foruten Tarik Elyounoussi som har levert stabilt, har spisser som Alexander Sørloth og Ola Kamara slitt mer, mener Mathisen.