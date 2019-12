Mål for Norge!

VI HAR SNUDD DET! Kari Brattset setter inn 10-9 for Norge!

Mål for Norge!

Bredal Oftedal forsøker å løpe seg fri for å skyte. Får frikast.

Så banker Hegh Arntzen inn den! Flott scoring! Og veldig nødvendig for Norge!

Mål for Norge!

Silje Waade kommer inn for Stine Skogrand.

Herrem prøver å gå i et rom som ikke finnes. Dermed blir det angrepsfeil.

Så ryker Bakkerud ut i to minutter. Tar tak i trøya til Iversen.

Mål for Danmark!

Så blåser Stine Jørgensen den høyt over for Danmark.

Norge spiller mye bedre i forsvar nå, men i motsatt ende blir Norge avblåst for tramp på Camilla Herrem.

Mål for Norge!

Heidi Løke! Kommer inn og scorer sin første for dagen.

Mål for Norge!

Mål for Danmark!

Mål for Norge!

Ny feil fra Norge, men får et frikast.

Mål for Norge!

Med tap her ser det svært dystert ut med tanke på norsk avansement.

Mål for Danmark!

Mål for Danmark!

Louise Burgaard scorer for Danmark.

Mål for Norge!

Hergeirsson ba om mer kontakt, mer kryssløp og direkte på mål. Og her scorer Norge to! Viktig.

Mål for Norge!

Mål for Danmark!

Hva i all verden er det som skjer???

Mål for Danmark!

Mål for Danmark!

Mål for Danmark!

Tung start for Norge. Danskene banker inn to mål tidlig.

Mål for Danmark!

Danmark-keeper Sandra Toft spilte for Larvik fra 2014 til 2017. Hun spilte klubbens siste Champions League-finale i 2015.

Thorir Hergeirsson har antydet at Helene Gigstad Fauske kan få sjansen i dagens kamp. Hun spiller til daglig i danske Herning/Ikast. Gigstad spilte 17 minutter av VM-åpningen mot Cuba, men har siden ikke vært på banen.

Danmark slo Norge i treningskamp på Jæren i sommer. begge lag manglet vesentlige spillere. I offisielle landskamper har Norge ni strake seire over Danmark. den siste danske seieren kom i 2014.

Norge har ikke tapt to kamper på rad i mesterskap på 23 år. Det skjedde sist da håndballjentene tapte de tre avsluttende kampene i Atlanta-OL.

