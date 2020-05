Premier League-klubbene sa ja til kontakttrening

Premier League-klubbene er enige om at det er forsvarlig å gjenoppta normal kontakttrening.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Premier League rykker nærmere kampaktivitet. Her duellerer Manchester Citys stjernespiss Sergio Agüero med Manchester Uniteds midtbanemann Fred om ballen under lagenes siste kamp før koronapausen. Foto: Carl Recine, Reuters / NTB scanpix

NTB

Beslutningen om å tillate kontakttrening i tiden som kommer, ble tatt under en videokonferanse onsdag.

Dermed kan klubbene med øyeblikkelig virkning gjennomføre normale treningsøvelser, men det heter samtidig at unødvendig tett kontakt skal holdes på et minimumsnivå.

«Premier Leagues prioriterer helsen til sine aktører», heter det i en uttalelse sendt ut i etterkant av onsdagens møte.

Strenge helseprotokoller foreligger i tillegg for at oppholdene på klubbenes treningsanlegg skal være så trygt som mulig både for spillere og støtteapparat. Den omfattende virustestingen spillerne har vært underlagt den siste tiden, opprettholdes også.

At det onsdag ble åpnet for trening med kontakt, markerer starten på fase to i planen som er nedfelt for gjenopptakelse av kampaktiviteten i Premier League.

Også den britiske regjeringen står bak onsdagens oppmyking.

