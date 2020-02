Bø sikret VM-sølv da Norge skjøt seg bort

Norge hadde ingen god dag på standplass. Én strafferunde og tolv ekstraskudd ble for mye til å ta gullet, men Johannes Thingnes Bø leverte en solid sisteetappe og sikret sølvet.

Johannes Thingnes Bø sikret VM-sølv for Norge under herrestafetten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Sammen med Frankrike og Tyskland, var Norge favoritt til å ta VM-gullet på herrestafetten i Anterselva.

Dessverre var skytingen til de norske løperne under enhver kritikk.

I tur og orden bommet Vetle Sjåstad Christiansen, Johannes Dale, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø på sine skudd.

Dermed var det de to andre favorittene som fulgte hverandre fra start og helt inn til siste skyting.

Der var franske Quentin Fillon Maillet sterkest og sikret et nytt gull på herresiden til Frankrike.

Benedikt Doll fikk det tøffere og pådro seg en strafferunde. Og da Johannes Thingnes Bø leverte en superrask serie og klarte seg med ett ekstraskudd gikk han ut bare fem sekunder bak Doll.

De sekundene hentet han lett inn og dro også fra tyskeren. Frankrike kunne Bø derimot ikke hente inn, og Norge gikk inn til sølv på herrestafetten.

– Jeg trodde det skulle bli tredje da jeg gikk ut, så vi var avhengig av strafferunde foran oss. Så sølv i dag er greit. Vi fortjente ikke noe mer i dag, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter stafetten.

Johannes Thingnes Bø, Tarjei Bø, Johannes Dale og Vetle Sjåstad Christiansen tok sølv i Anterselva. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Strafferunde på Sjåstad Christiansen

Det startet så bra for Vetle Sjåstad Christiansen. Norges startmann var med i favorittgruppen med Tyskland og Frankrike inn til stående, men så gikk det galt.

Med en strafferunde, gikk Norge ut hele 40 sekunder bak Tyskland i føringen, mens Norges aller største konkurrent Frankrike gikk ut like bak som nummer to.

Den avstanden holdt han inn til veksling, og VM-debutant Johannes Dale hadde dermed en enorm jobb foran seg. For Frankrike gikk nemlig nybakt verdensmester fra 20 kilometeren Martin Fourcade.

– Det er den verste følelsen som skiskytter. Å gå strafferunde på en stafett. Det var ikke noe som det frister å gjenta, sa Sjåstad Christiansen til NRK etter sin etappe.

Vetle Sjåstad Christiansen hadde alt annet enn en god opplevelse på sin første etappe under VM-stafetten. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Den franske stjernen ga ikke Dale noe gratis. Fourcade var feilfri på standplass, mens Dale måtte tåle tre ekstraskudd på sin stående skyting.

Den eneste som holdt følge med Frankrike og Fourcade var tyske Philipp Horn, som sørget for fortsatt spenning i teten.

Dale leverte en kruttsterk sisterunde og vekslet rett over ett minutt bak de to tetlagene. Dermed var det opp til Bø-brødrene å få Norge tilbake i gullkampen igjen.

Tok ikke inn på teten

Tyskland og Frankrike gjorde det dessverre svært vanskelig for lagene bak. Mens Norge bommet og bommet, hadde de to lagene i tet kun brukt to ekstraskudd hver på sine seks første skytinger.

Eldstebror Bø klarte derfor heller ikke å ta inn noe særlig, og da Benedikt Doll og Quentin Fillon Maillet fikk det siste klappet på skuldra, skulle det et mirakel til fot at gullet ikke ville gå til Tyskland eller Frankrike.

Det var Tyskland og Frankrike det dreide seg om i herrenes VM-stafett. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Tarjei Bø holdt riktignok avstanden på rett over minuttet, men selv for Johannes Thingnes Bø ble det for tøft.

Tyskland viste riktignok svakheter på den første liggende skytingen, men det gjorde også yngstebror Bø.

Men så kom bommene i tet. Fillot Maillet klarte seg med to ekstraskudd, mens Doll måtte i strafferunde.

Bø leverte en rask og god serie med ett ekstraskudd. Dermed gikk han ut likt med tyskeren og skulle kjempe om sølvet.

Sisterunden til Bø var god, mens Doll fikk det. Bø sikret sølvet, mens Frankrike tok et overbevisende gull.