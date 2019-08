Medieovervåkeren Retriever kan ikke huske en slik internasjonal dekning av en nordmann over tid som tilfellet er med Ole Gunnar Solskjær.

Medieovervåkingsselskapet Retriever har sett på bruken av avisartikler både i Norge og utlandet i juni og juli.

Der kommer det frem at bare i utvalget av internasjonale medier, var et svært høyt antall nyhetsmeldinger som omhandlet Solskjær.

– Omtalen av nordmannen er massiv i internasjonale medier. Ser vi på et utvalg internasjonale medier finner vi rundt 40.000 medieoppslag i juni og juli. Antagelig er han den mest omtalte nordmannen på lenge. Jeg kan ikke komme på noen andre nordmenn som har fått så bred dekning over såpass lang tid, sier Guro Lindebjerg i Retriever til NTB.

Slått av Erna

I Norge er Solskjær en gjenganger i mediene. Der var det 2050 Solskjær-oppslag mot 1305 med friidrettsfamilien Ingebrigtsen i juni og juli.

Solskjær mot norske politiske partiledere: Her var statsminister Erna Solberg (H) på topp med 5274 oppslag, men Solskjær var foran alle de syv andre partitoppene som var med søket i samme periode.

– Solskjær har ligget på omtaletoppen i norske medier helt siden han fikk jobben i Manchester United. Så langt i 2019 er han omtalt i 14. 500 artikler, kun slått av én annen nordmann, vår egen statsminister Erna Solberg.

– Store deler av omtalen består i artikler knyttet til Manchester Uniteds kamper og spillere samt omtale direkte knyttet til Solskjær som person, trener og manager. Sistnevnte har hatt en ekstrem økning etter at fotballstjernen fikk jobben i en av verdens største klubber, og det kanskje ikke så rart, sier Lindebjerg.

Voldsom oppgang

– Det jeg imidlertid syns er noe overraskende er at norske medier skriver betydelig mer om Manchester United på generell basis etter at nordmannen tok over. Antall artikler som nevner eller omtaler Manchester United i 2019, er nesten på nivå med 2018 allerede selv om det gjenstår vel fire måneder av året.

– Det kan se ut til at nordmenn nå har tilgang på en mye hyppigere og mer detaljert dekning av det engelske laget. Som medieanalytikere ser vi nesten daglig eksempler på hvordan fenomener og personer omtales i økt styrke når det er en direkte link til Norge eller nordmenn, og vi har vel alle humret litt over saker om «naboen som en gang traff Solskjær på Joker’n». Men i tilfellet med Solskjær har omtalen rett og slett overgått det meste, sier Guro Lindebjerg til NTB.

Manchester United spiller sin neste kamp mandag borte mot Wolverhampton.