Opplevde «skandalescener» på nært hold: Har et klart råd til norsk fotball

I Danmark har de åpnet for flere tilskuere på fotballkamper. Inge André Olsen håper norsk fotball følger etter.

Slik så det ut under den danske cupfinalen i forrige uke. Inge André Olsen (innfelt) kaller det «et engangstilfelle». Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix / NTB scanpix

I forrige uke møttes Aalborg og SønderjyskE i den danske cupfinalen. Kampen ble spilt i Esbjerg, og det var tillatt med 1750 tilskuere på tribunene.

Etter en drøy halvtimes spill ble imidlertid kampen blåst av, og spillerne måtte forlate banen. Årsaken var at Aalborg-fansen brøt koronarestriksjonene ved å stå altfor tett.

Scenene ble omtalt som en skandale og en farse i danske medier. En som opplevde dem på nært hold, var Ingé Andre Olsen.

– Det var fantastisk stemning med mye folk i gatene da vi kom inn mot stadion før kamp. Det var supportere, fyrverkeri og røyk overalt. Jeg ble mektig imponert over engasjementet. Men da det så slik ut allerede før kampen, kunne man kanskje tatt grep, slik at situasjonen ble unngått, sier AaBs norske sportssjef.

Da supporterne som brøt reglene forlot stadion, ble kampen satt i gang igjen etter et avbrudd på 14 minutter. SønderjyskE tok til slutt cupgullet etter at de vant 2–0.

Denne gjengen med AaB-supportere sto for tett under den danske cupfinalen i forrige uke. Foto: Claus Fisker / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

– Engangstilfelle

Olsen kaller hendelsen i den danske cupfinalen for «et engangstilfelle».

– Det var en sinnssykt spesiell kamp. Det var en stor dag for mange, og det var mye følelser i sving. Og det er viktig å huske på at det ikke var en hel stadion som brøt avstandskravene, men en liten gruppe med mennesker. Da situasjonen oppsto, ble den håndtert på en god måte, sier han og legger til:

– Det vil kunne komme slike tilfeller, for det er mennesker og ikke maskiner vi har med å gjøre. Men det viktigste er at vi lærer av dette, slik at vi blir litt bedre neste gang.

Flere tusen på tribunene

I den danske Superligaen ble det først åpnet for 500 tilskuere, før det ble gjennomført testkamper med 2500 tilskuere. Etter at den danske regjeringen nylig besluttet å senke avstandskravet mellom tilskuere til én meter, har det blitt rom for enda flere tilskuere på fotballkamper.

Klubbene deler nå arenaene inn i soner som kan ha opptil 500 tilskuere. Ståle Solbakkens FC København planlegger å ha 21 slike soner – slik at mer enn 10.000 mennesker kan overvære deres hjemmekamper.

I helgens kamp mellom AGF og FCK i Århus var det over 7000 tilskuere til stede.

– Det har vært problemfritt i ligaen. Klubbene følger strenge protokoller, og det er organisert slik at krav om smittevern, hygiene og avstand blir overholdt på en fantastisk måte, sier Olsen.

I Danmark har de også en smitteapp som alle som har vært på kampene har måttet ha. Slik har klubbene kontroll på hvem som har sittet hvor, slik at de kan varsles ved eventuell smitte.

Inge Andre Olsen er sportssjef for danske AaB. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Mener Norge bør følge etter

Olsen mener danskenes metode så langt har vært en suksess, og har et klart råd til norsk toppfotball:

– De bør få på plass flere tilskuere så fort som mulig – så lenge klubbene føler seg klare og er i stand til å følge restriksjonene som foreligger. Når vi klarer dette på en godt utført måte i Danmark, så ser jeg ingen grunn til at det samme ikke kan gjøres i Norge, sier han.

– Andre deler av samfunnet har åpnet opp og det er fullt kjør, og toppfotballen gjør dette til fingerspissene. Profesjonelle fotballklubber har et apparat som kan håndtere situasjonen på en av de beste måtene i samfunnet. Det er ingen grunn til å seigpine klubbene, som er avhengige av inntektene, utdyper sørlendingen.

Nils Fisketjønn og NFF håper på flere tilskuere på fotballkamper. Foto: Terje Pedersen

NFF presser på

Norges Fotballforbund (NFF) er klare på at de ønsker flere tilskuere enn de 200 som er tillatt nå, så lenge myndighetene åpner for dette.

– I første omgang vil vi øke antall tilskuere til 500. Dette håper vi kan skje tidlig på sensommeren. Og så jobber vi med et prosjekt for å få på plass 2500 tilskuere, hvor vi først vil teste dette på noen få arenaer, sier Nils Fisketjønn, konkurransedirektør i NFF.

– Vi har sett mye til Danmark i denne prosessen, og henter inspirasjon derfra, avslutter han.