En av Sveriges største idrettsutøvere får behandling for alkoholmisbruk

– Jeg tror ikke folk anser meg som alkoholiker.

På 1980-tallet var han en av Sveriges beste idrettsutøvere. Uten at folket visste hva slags historier han bar på. Jørn H. Moen

30. juni 1987: Stockholms stadion koker. Friidrettssirkuset har nådd den svenske hovedstaden. Et av de store trekkplastrene i DN-galan, som Stockholm-konkurransene heter, er Göteborg-mannen Patrik Sjöberg.

Mystiske Sjöberg. 22-åringen bærer en historie han 24 år senere skal ryste verden med i sin biografi. En historie om seksuelle overgrep, narkotika og alkoholmisbruk.

Denne junikvelden i 1987 hopper han 2,24, 2,32 og 2,35 på første forsøk. 2,42 vil være verdensrekord. Etter to mislykkede forsøk, tar han hjem verdensrekorden på tredje forsøk. I etterkant sier Sjöberg at det egentlig var et dårlig hopp, at han ikke fikk skikkelig sats.

Ikke bare røde roser

Noen måneder senere, i Roma, tar han hjem VM-gullet. VM-rekorden fikk stå i 15 måneder, før cubanske Javier Sotomayor flyttet rekorden opp til 2,43 i 1988.

Bislett-general Steinar Hoen (t.v.) sammen med Patrik Sjögren. Thore-Erik Thoresen

Sotomayor har senere flyttet rekorden opp til 2,45 og bare Mutaz Essa Barshim fra Qatar har senere slått Sjöbergs rekord – i Brussel i 2014. Dermed innehar svensken fremdeles europarekorden.

Men det er ikke bare VM-gull, verdensrekorder eller OL-medaljer som har preget livet til nå 54 år gamle Sjöberg.

I 2011 åpnet han seg i sin selvbiografi «Det du inte såg» og avslørte at den kjente friidrettstreneren Viljo Nousiainen, som også var Sjöbergs stefar, hadde utnyttet ham seksuelt.

Nousiainen gikk bort i 1999 og har aldri kunnet besvare påstandene.

Her mottar Patrik Sjöberg en pris i 2017. ANDREAS L ERIKSSON / BILDBYRÅN

Flyttet på hytte i Norrland

I et intervju med Expressen mener Sjöberg at dette har gitt ham alkoholproblemer. Sjöberg har tidligere erkjent bruk av kokain etter endt karriere.

Nå har han flyttet fra storbyen og til rehabilitering på en hytte i Norrland, for å komme seg unna fristelsene.

– Jeg har alltid testet grensene på hva man skal gjøre og ikke gjøre. Om noen har sagt «nei, du kan jo ikke drikke en flaske vin på en tirsdag», så har jeg drukket tre i stedet. «Mye vil ha mer» og man venner seg, men jeg tror ikke folk oppfatter meg som en alkis. Blir jeg full, går jeg hjem. Jeg har alltid hatt den egenskapen at det ikke synes på meg når jeg er full, sier Sjöberg til Expressen.

Sjöberg reiser rundt i Sverige og holder foredrag om problemene.

Kan drikke fem flasker vin

– Folk har kikket på meg og tenkt at «det der er ikke bra for helsen». Jeg kan drikke ti øl og gå rett og legge meg. Det er blitt naturlig med øl og vin etter en forelesning. Da jeg var med i «Skal vi danse?», gjorde vi en enorm helseundersøkelse og svarte på spørsmål. Da det kom til alkohol var det strengt tatt ingen kolonne for meg. «Drikker du en flaske vin?», nei, jeg kan like gjerne drikke fem! Jeg kaller meg ikke alkoholiker, men ifølge Statens helsetilsyn anbefaler ... ja, da er nok alkoholiker, sier han videre.

I 1999 kom karrieren til ende. Da la Sjöberg opp med to OL-sølv, en OL-bronse, fire EM-gull (innendørs) og to VM-gull (ett innendørs og ett utendørs).