Chelsea med nitrist forestilling etter dramatisk kveld

(Chelsea-Brighton 0–0) Dramatikken skjedde før kveldens Premier League-oppgjør mellom Chelsea og Brighton. Chelsea-fansen protesterte voldsomt mot Super League-planene utenfor Stamford Bridge. På banen ble det levert en blodfattig forestilling.

Hundrevis av rasende supportere hadde samlet seg utenfor stadion før kampstart, og hindrer begge lags spillerbusser å nå frem i tide. Dermed måtte oppgjøret utsettes i 15 minutter.

Selve kampen ble langt mindre dramatisk enn oppkjøringen.

Det var Brighton som var nærmest seieren, og Danny Welbeck var centimeter fra å bli matchvinner da han skjøt i stolpen fra 20 meter da det gjensto ti minutter av ordinær tid. Innbytter Adam Lallana var også nær scoring, men skjøt utenfor fra god posisjon.

SKUFFENDE: Chelsea-manager Thomas Tuchel (t.h.) satte inn Callum Hudson-Odoi og Timo Werner i 2. omgang – uten at det satte fart på Chelsea-laget. Foto: MIKE HEWITT / POOL

Rødt kort på overtid

Chelsea skapte én skikkelig sjanse i løpet av hele kampen. Den kom da Kai Havertz fikk avslutte inne i feltet i første omgang, men Brighton-keeper Robert Sanchez reddet uten altfor store problemer.

Brighton fikk forsvarsspiller Ben White utvist på overtid, men Chelsea kom ikke nærmere scoring enn en svak heading fra innbytter Olivier Giroud.

– Vi er skuffet, vi ville ha den seieren som er så avgjørende i den fasen vi er inne i nå. Vi klarte ikke det, og var heldige som ikke tapte. Vi gjorde store feil, og virket slitne, mentalt slitne. Vi fortjente ikke seieren, og det er kanskje for første gang etter at jeg kom hit, sa manager Thomas Tuchel til BBC Sport etter kampen.

Det ene poenget sender Chelsea opp på fjerdeplass med bedre målforskjell enn West Ham, men manager Thomas Tuchel kan ikke være fornøyd med uavgjort hjemme mot et Brighton-lag som vaker i vannskorpen rett over nedrykksstriden.

Førstkommende lørdag skal Chelsea spille borte mot nettopp West Ham, og om seks dager er det semifinale i Champions League mot Real Madrid.

DRAMA: Petr Cech forsøkte å kommunisere med rasende Chelsea-fans utenfor Stamford Bridge før kveldens kamp. Foto: MATTHEW CHILDS, REUTERS

De store protestene utenfor Stamford Bridge i forkant av kampen sørget altså for at lagbussene ikke kom frem. Tidligere Chelsea-keeper Petr Cech, som nå jobber i klubben, forsøkte å overtale de rasende supporterne til å slippe lagbussene frem, men det ble likevel forsinkelser.

– Jeg var påvirket av dette før kampen, og jeg vil anta at spillerne også var det. Det var bare snakk om Super League før kampen. Vi må bare akseptere den forstyrrelsen, sa Tuchel og la til at han ikke vil bruke det som en unnskyldning for den dårlige forestillingen.

Før avspark kom det også meldinger om at Chelsea skal starte arbeidet med å trekke seg fra Super League-prosjektet.

Manchester City var først ute med bekreftelsen på at de har startet prosessen med å forlate Super League-planene. Sent tirsdag kveld kom det bekreftelser på at alle de engelske klubbene følger etter.

