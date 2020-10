Carlsen med etterlengtet seier mot verdens nest beste

Magnus Carlsen og Fabiano Caruana spiller som regel remis når de møtes i klassisk sjakk. I årets Norway Chess kunne derimot Carlsen smile for seier.

Magnus Carlsen slo Fabiano Caruana torsdag. Foto: Carina Johansen

Med hvite brikker vant nordmannen til slutt overbevisende. Det var lenge jevnspilt mellom nummer én og to på verdensrankingen, men fra trekk 30 og utover var det tydelig at Caruana hadde spilt seg inn i trøbbel.

Etter 51 trekk ga amerikaneren opp partiet. Det er første gang siden 2018 at Carlsen slår Caruana i langsjakk ved et fysisk brett. Også den gang skjedde det i Norway Chess.

– Det var et ideelt spillopplegg. Jeg fikk en viss fordel uten risiko, og etter det fikk han noen vanskelig valg å ta. Så ble det bare verre og verre for ham, sa Carlsen i seiersintervjuet gitt til TV 2.

Etter fire runder leder Carlsen turneringen i Stavanger med sine ni poeng. Det skiller ett poeng ned til toer Levon Aronian, mens Caruana er nummer tre med sju poeng. Norges tidligere juniorverdensmester Aryan Tari spilte remis mot polske Jan-Krzysztof Duda torsdag. Begge to ligger sist med ett poeng.

Overrasket

Caruana hadde ikke bare en langt svakere stilling, men begynte også å slite med tiden. Etter 40 trekk hadde Carlsen tre kvarter mer å gå på enn motstanderen.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle gå så lett som dette. Jeg hadde regnet med at det skulle ta veldig lang tid å få den «merbonden» i mål, men han gjorde flere feil, sa Carlsen og fortsatte:

– Det er veldig deilig å vinne. Nå hadde ikke han sin beste dag i dag, og det er mer tilfredsstillende å slå en spiller som Caruana når han er på sitt beste.

Med torsdagens resultat er Carlsen oppe i 125 strake partier i langsjakk uten tap. Rekordrekken strekker seg helt tilbake til juli 2018.

Jakter på sin tredje tittel

Snart to år er gått siden Carlsen slo Caruana i VM-kampen i London. Der endte samtlige tolv runder i klassisk sjakk med poengdeling, men i omspillet var den norske verdensmesteren suverent best i hurtigsjakk. Seieren sikret ham VM-tittelen for fjerde gang.

Norway Chess er inne i sitt sjuende år som turnering for den ypperste eliten. Carlsen har to ganger tidligere vunnet sammenlagttittelen (2016 og 2019).

Årets utgave er spesiell på flere måter. Det er første gang på over et halvt år at Carlsen og hans rivaler møter hverandre fysisk foran et brett etter at koronapandemien slo til. Tiden har de brukt til å spille mot hverandre på nett.

Møtes snart igjen

Det har særlig vært en stor suksess for Carlsen. 29-åringen har vunnet en rekke onlineturneringer siden mars.

Koronarestriksjoner gjør at det i år kun er seks spillere som deltar i Stavanger. De møter hverandre to ganger på veien. Carlsen skal ut i ny duell med Caruana i den sjuende runden mandag.

Hans neste kamp blir mot Jan-Krzysztof Duda lørdag.

