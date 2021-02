Vinnerskalle eller sutrekopp?

KOMMENTAR: Kåre Ingebrigtsens vei til målet om å gjøre Brann til et topplag ble litt mer humpete enn han hadde regnet med.

Kåre Ingebrigtsen. Foto: Bård Bøe

Eduardo "Doddo" Andersen

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Dette er en kommentar. Tekstens meningsinnhold er skribentens egne.

Kåre Ingebrigtsen og hans trenerteam ønsket å legge kunstgress på Brann Stadion.

Ikke fordi den tidligere Rosenborg-treneren er en stor beundrer av plastunderlag, men fordi han ønsket å bedre Branns treningsforhold.

Brann kan ikke ha markant dårligere treningsbaner enn alle de andre lagene, argumenterte han med. Noe måtte gjøres.

Visste Ingebrigtsen at han stakk hodet inn i et vepsebol? Var han klar over at forslaget fra administrasjonen ville bli imøtegått av en sverm av illsinte bergensere? Eller trodde han virkelig at byen ville sitte stille og akseptere skiftet?

Daglig leder Vibeke Johannesen og sportssjef Rune Soltvedt ivret begge for å legge kunstgress på Stadion. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ikke vet jeg, men han prøvde i hvert fall å forklare omgivelsene at Brann driver med toppidrett, og da handler det om marginer. Ingenting kan overlates til tilfeldighetene, og i hvert fall ikke treningsbanene.

Branns styre, daglige leder og sportssjef delte Kåres tanker om den dårlige treningshverdagen. De ville gjennomføre byttet fra gress til plast.

Det gjorde imidlertid ikke Branns brokete forsamling av mannlige medlemmer på det ekstraordinære årsmøtet i forrige uke. De forberedte seg, de mobiliserte og til slutt overbeviste de medlemmene om at tradisjon er viktigere enn toppidrett.

Det gikk opp for Kåre Ingebrigtsen at denne klubben er «nokke for seg sjølv», og at byen består av minst ti tusen eksperter som alle vet best selv. Dagen etter det ekstraordinære årsmøtet senket han derfor ambisjonsnivået.

– Jeg tror ikke at vi skal ha ambisjoner om å ta medalje neste år, sa han til BT.

Det ekstraordinære årsmøtet stemte ned forslaget om å skifte til kunstgress. Foto: Ørjan Deisz

Da han i august 2020 ble ansatt som Brann-trener sa han at klubben skulle vinne trofeer med han som sjef, men nå hadde gullvisen fått en annen klang:

– Hvis du skal trene på kunstgress og spille kamper på gress, blir det vanskeligere. Det er to ulike idretter.

For mange fremsto han kanskje som sur og sutrete. Han visste vel hva han gikk til da han ble ansatt som Brann-trener? Er det ikke vel defensivt å endre ambisjonsnivået på grunn av ingenting, Brann skal tross alt fortsette som før, altså trene på kunstgress og spille kamper på naturgress. Drev han ikke bare med å gi seg selv en frikjennelse for en eventuell svak sesong?

Eller var det slik at Kåre Ingebrigtsen så realismen i øynene? Med lite handlingsrom på overgangsmarkedet, en ung spillerstall og Norges svakeste treningsforhold, var det da ikke riktig å legge drømmer om titler bort, og heller innse at veien fra å være en storklubb til å bli en toppklubb tar lengre tid enn antatt?

Jeg tror det. Jeg tror at Kåre Ingebrigtsen er intenst opptatt av å gjøre Brann til en suksess. Veien frem til målet er bare litt mer humpete enn han forutså, den minner litt om byens gressbaner.