Nå har slekten to VM-gull å feire: – Stort

OBERSTDORF/OSLO (VG) Med noen timers mellomrom hadde Østerdalen og Dalsbygda plutselig to gullvinnere i ski-VM – to vinnere som også er i slekt.

For etter at Therese Johaug (32) fra Dalsbygda hadde sikret seg VM-gullet på 15 km fellesstart med skibytte, var ikke søskenbarnet Gyda Westvold Hansen (18) noe dårligere i kombinert.

18-åringen, som tok 2. plass i historiens første kombinertrenn for kvinner i desember, hadde gull som uttalt mål i Oberstdorf på lørdag. Det ble kommunisert lenge før mesterskapet, og det fikk mamma Berit Westvold Hansen til å be datteren roe «gullpraten».

Lørdag hadde ikke moren så mye klage på.

– Jeg synes det er stort at hun klarte det. Etter de konkurransene hun har gjennomført i vinter med mange bra renn, gikk hun ikke for høyt ut. Men det går an å tenke at man er favoritt uten å si det, sier Westvold Hansen til VG.

Hun er søsteren til Johaug-mamma Gro Westvold Johaug, og nå har slekten litt å feire. Søstrene bor 10 minutter fra hverandre og har to gull – allerede.

– Det er alltid spennende når ungene konkurrerer og veldig artig når de lykkes, humrer Berit Westvold Hansen.

Det ble såpass hektisk etter kombinertkonkurransen at hun nøyde seg med å sende melding til den andre «gull-mammaen» i Dalsbygda, Gro Westvold Johaug.

Lørdag ettermiddag hadde Berit Westvold Hansen fortsatt ikke fått snakket med gullvinneren av tidenes første kombinertøvelse i VM og det som ble en historisk dag på så mange måter.

Hilsen fra statsministeren

– Hun er for travelt opptatt med alt som må gjøres, men jeg håper jeg får en prat med henne senere, sier moren, som fulgte konkurransen på TV sammen med familien.

Blant gratulantene var statsminister Erna Solberg.

– Historiens første kombinert for kvinner i et verdensmesterskap. Gratulerer med VM-gull, Gyda Westvold Hansen! Og med sølv og bronse, Marte og Mari Leinan Lund, skrev statsministeren i sin hilsen.

