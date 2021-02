Her sitter Therese Johaug med en verdensmester på fanget

OBERSTDORF (VG) Gyda Westvold Hansen (18) har lært mye av søskenbarnet Therese Johaug (32). Men det er én ting Gyda ikke får sin 14 år eldre kusine til å gjøre.

SØSKENBARN: Therese Johaug holder kusinen Gyda Westvold Hansen godt og stolt på fanget i Dalsbygda for 18 år siden. Lørdag ble de begge verdensmestere. Foto: Foto: PRIVAT

Lørdag ble en stor dag for lille Dalsbygda med rundt 600 innbyggere. I løpet av noen få timer fikk bygda som ligger to mil vest for Røros to verdensmestere.

– Therese har betydd veldig mye for meg, hun har stilt opp for meg og vært et stort forbilde i mange år. Jeg er syns det er ekstremt stort å kunne gjøre dette på samme dag som hun tar et VM-gull, sier Hansen til VG.

– Jeg utrolig er stolt og imponert over det Gyda presterer i dag, sier Therese Johaug til NRKs VM-kveld og fortsetter.

– Utrolig moro at Dalsbygda klarer å ta to gull . Den lille bygda med 400 innbyggere. Det er vanvittig stort og gleder hjertet mitt.

For etter at Johaug hadde sikret sitt ellevte VM-gull, denne gang på 15 km fellesstart med skibytte, ble søskenbarnet historisk. Gyda Westvold Hansen ble tidenes første verdensmester i kombinert for damer.

TIDLIG KRØKES: Gyda Westvold Hansen ville tidlig gjøre som kusinen Therese Johaug. Her på kjøkkenet hos felles mormor i Dalsbygda. Foto: Foto: PRIVAT

– Therese har bidratt mye med teknikktips, også har hun vært flink til å følge med meg, jeg får meldinger med lykke til. Det gir meg enorm motivasjon, sier Hansen og legger til at Johaugs bror Karstein også har vært flink til å komme med innspill.

– Har du fått med deg Johaug i hoppbakken?

– Nei, det har jeg ikke, svarer Hansen og ler, og det er veldig tydelig at hoppbakken får kusinen ha i fred.

– Jeg har sett at Gyda har hatt tæl i seg siden hun var liten jente. Som 8–9-åring hoppet hun i 50-meteren i Åsenkollen i Dalsbygda. Det sier litt om hvor tøff hun er i hodet. Hun er ikke redd for å kaste seg ut i ting og samtidig har hun tatt store steg på langrennsbiten. Jeg har aldri sett henne gå så bra på ski som i dag, sier Johaug som sendte meldinger med Westvold etter at begge hadde blitt verdensmestre.

TIPS: Gyda Westvold Hansen har fått mange tips av kusinen Therese Johaug. Her var de på en rulleskiøkt. Foto: Foto: PRIVAT

Det er ikke så mye de ser hverandre, Hansen bor i Trondheim, mens Johaug bor i hovedstaden. I Oberstdorf bor de på samme hotell.

– I sommer var jeg med Therese på en treningstur og bare å være med på den ene økten, så fikk jeg veldig mye ut av det med utvikling selv. Jeg er veldig stolt av å være i slekt med Therese, sier Hansen.

Likte ikke datterens utspill

18-åringen, som tok 2. plass i historiens første kombinertrenn for kvinner i desember, hadde gull som uttalt mål i Oberstdorf på lørdag. Det ble kommunisert lenge før mesterskapet, og det fikk mamma Berit Westvold Hansen til å be datteren roe «gullpraten».

Lørdag hadde ikke moren så mye klage på.

– Jeg synes det er stort at hun klarte det. Etter de konkurransene hun har gjennomført i vinter med mange bra renn, gikk hun ikke for høyt ut. Men det går an å tenke at man er favoritt uten å si det, sier Westvold Hansen til VG.

Hun er søsteren til Thereses mamma Gro Westvold Johaug, og nå har slekten litt å feire. Søstrene bor 10 minutter fra hverandre. Lørdag kveld var det en liten markering i den lille bygda.

– Det er alltid spennende når ungene konkurrerer og veldig artig når de lykkes, humrer Berit Westvold Hansen.

Det ble såpass hektisk etter kombinertkonkurransen at hun nøyde seg med å sende melding til søsteren for å gratulere med gull der også.

Hilsen fra statsministeren

Det var mange som ville gratulere på denne dagen, blant dem var statsminister Erna Solberg.

– Historiens første kombinert for kvinner i et verdensmesterskap. Gratulerer med VM-gull, Gyda Westvold Hansen! Og med sølv og bronse, Marte og Mari Leinan Lund, skrev statsministeren i sin hilsen.

Publisert: 27. februar 2021