Derfor tjener Strømsgodset lite på Ødegaard-salg

Hvis Martin Ødegaard (22) skulle bli solgt fra Real Madrid til sommeren, sitter ikke Strømsgodset igjen med annet enn solidaritetsmidler. Da kan de også glemme 20 millioner kroner de håpet på.

GODT I GANG: Martin Ødegaard har fått ros for sin start på Arsenal-karrieren etter utlånet fra Real Madrid. Foto: TIM KEETON / REUTERS

Det er ventet hete overgangsspekulasjoner rundt den Real Madrid-eide nordmannen til sommeren. Arsenal-manager Mikel Arteta har allerede gitt uttrykk for at han ønsker seg Ødegaard permanent.

Ifølge fotballobservatoriet CIES’ siste rapport (2. februar) har Ødegaard en markedsverdi på mellom 40 og 50 millioner euro.

Det er med andre ord grunn til å tro at han kan bli solgt for over 400 millioner kroner dersom han skulle forlate Real Madrid til sommeren – med to år igjen av kontrakten i «det hvite hus».

Når norske klubber selger spillere ut i Europa, er det svært vanlig at de sikrer seg en prosentandel av videresalget i tillegg til overgangssummen de mottar umiddelbart.

Vålerenga fikk for eksempel over 10 prosent av videresalgssummen da Sander Berge ble solgt fra Genk til Sheffield United som tidenes dyreste nordmann. Det sikret Oslo-klubben mellom 25 og 30 millioner kroner.

I et lignende scenario kunne Strømsgodset i tilfellet Martin Ødegaard hatt en realistisk forhåpning om å tjene rundt 40 millioner kroner i videresalg dersom drammenseren skulle bli solgt videre fra Real Madrid.

Men slik er det ikke. I forbindelse med et lengre intervju i VGTV-programmet Silly Season skrur sportssjef Jostein Flo i Strømsgodset tiden tilbake til en sen 2014-kveld på et hotell i København, der han møtte Real Madrid-direktør José Ángel Sánchez for å forhandle om Ødegaard-overgangen.

– Han sa «istedenfor at vi sier noe: Hva krever dere?» Vi fikk nesten ikke ut et ord. Det var rett på sak. Kjempeproft. Vi diskuterte frem og tilbake, så var det en liten ting vi gjorde miss på der, forteller Flo.

Her kan du se hele episoden med Godset-sjefen, som forteller elleville Ødegaard-historier og om hemmelige sykehus-forhandlinger:

– En av våre klausuler var videresalg. Da bare så han på meg og sa: «Videresalg er ikke aktuelt. Med en gang vi har skrevet under med en spiller, eller vi blir oppdaget av et kamera utenfor her, så øker prisen på ham (Ødegaard) dramatisk. Vi skal eie spillerne våre. Det er sånn i Barcelona og Real Madrid, det kan du bare sjekke, sånn er det.»

– Jeg tenkte at dette er bare et pressmiddel, dette er bare tull, fortsetter Flo.

Derfor gjorde han nye undersøkelser.

– Jeg ringte jeg til den største agenten i Norge gjennom tidene, Rune Hauge, og spurte om det stemte. «Jostein, dette her stemmer», svarte han. Så vi bommet litt på den. Da måtte vi erstatte den klausulen, sier Flo.

En av klausulene som ble værende i kontrakten mellom Godset og Real Madrid, var en klausul som skulle gi drammenserne en betydelig sum dersom Ødegaard rundet 20 kamper for Real Madrid.

Slik VG forstår det, og slik Drammens Tidende også har omtalt, skal klausulen være verdt rundt 20 millioner kroner.

Det er penger som nå kan ryke for Godset. Ødegaard stoppet nemlig opp på 11 kamper for Real Madrid før han ble lånt ut til Arsenal. Blir han solgt til sommeren, vil Godset aldri få se pengene som de begynte å øyne da Ødegaard ble hentet tilbake til Madrid i fjor sommer.

Det har preget overgangsvinduet deres i år.

– Litt av grunnen til at vi ikke har gjort så mye ennå, henger sammen med kapital. Vi har tidligere Godset-spillere ute i Europa der det var veldig store sjanser for at store beløp kunne tilfalt oss, sier Flo og fortsetter:

– Det var hektet på to eller tre spillere der det kunne skjedd noe, men ingen av dem gikk den veien som hadde tilført oss kapital. Det gjør at vi har ventet litt og må finne andre veier til å finne inntekter.

– Når du snakker om den pengetilførselen, snakker du for eksempel om en klausul om at Ødegaard skulle spille 20 kamper for Real Madrid, men så ble han lånt ut til Arsenal og da ble det foreløpig ikke flere kamper?

– Nå står det i den avtalen du snakker om med Real Madrid, at det er veldig konfidensielt, men det var ikke noe dårlig spørsmål, for å si det sånn. Det er en av flere ting som kunne slått inn, sier Flo

Han bekrefter også at en videresalgssum for Tokmac Nguen, som var aktuell for en overgang fra Ferencvaros verdt flere titalls millioner kroner, var noe av det Strømsgodset håpet og trodde skulle gi dem mer økonomisk handlerom.

– Det er veldig riktig det også, sier Flo til VG.

Strømsgodset vil riktignok ikke stå helt tomhendt igjen dersom Real Madrid skulle selge Ødegaard. De har nemlig rett på solidaritetsmidler for å ha hatt spilleren i klubben fra året han fylte 12, til året han fylte 16.

Det innebærer 30 prosent av solidaritetsmidlene, som utgjør fem prosent av en overgangssum. Skulle det bli en overgang verdt 400 millioner kroner, for eksempel, vil Strømsgodset motta seks millioner kroner for dette.

