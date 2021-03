Kane og Son satte ny Premier League-rekord

(Tottenham – Crystal Palace 4–1) Hele sesongen har det handlet om Harry Kane og Son Heung-min for Tottenham. Søndag kveld skrev radarparet Premier League-historie, men også Gareth Bale vil være med på leken.

RADARPAR: Son Heung-min og Harry Kane. Foto: JULIAN FINNEY / POOL

Vi har blitt vant med å se Kane og Son Heung-min være de som styrer showet for Spurs, og igjen havnet de i rampelyset.

Det var nemlig Son som serverte Kane på 4–1-scoringen, og ettersom de kombinerte til det målet, satte de ny Premier League-rekord.

Det var 14. gang denne sesongen de to kombinerte for scoring.

Dermed sletter de rekorden til Alan Shearer og Chris Sutton som i 1994/95-var direkte involvert i 13 scoringer til hverandre for Blackburn.

De to har hatt en strålende sesong, og det kan bli mer moro for Tottenham, for Gareth Bale virker å ha funnet formen igjen.

– Jeg føler meg bra. Jeg er glad for å kunne hjelpe laget. Jeg ville aldri ha kommet hit om jeg ikke trodde jeg kunne bidra. Det har tatt tid, men sånn er det med fotball og kroppen min. Jeg føler meg bra nå, og forhåpentligvis kan jeg fortsette sånn, sier Bale til BBC etter kampen.

Waliseren noterte seg i likhet med Harry Kane to scoringer på det som ble en strålende kveld for Tottenhams del. Kane hadde også to målgivende pasninger:

Kane tok på seg hovmesterantrekket og serverte Bale på Tottenahms første og andre scoring, før han senere inntok sin mer vante rolle som avslutter og scoret Spurs’ tredje og fjerde for kvelden. En av dem, en skikkelig perle.

Fra hjørnet av 16-meteren bøyde han ballen på vakkert vis over Vicente Guaita i Crystal Palace-buret og i lengste kryss.

Med sine to mål og to målgivende ble Kane den første Tottenham-spilleren til å gjøre nettopp det siden Jürgen Klinsmann i mai 1998. Tyskeren noterte seg den gang for fire scoringer og to målgivende mot Wimbledon.

Christian Bentekes utligning til 1–1 like før pause ble intet mer enn et trøstemål for Crystal Palace.

Spurs er nå bare to poeng bak Chelsea på 4. plass, og med en fronttrio som fyrer på alle sylindere, er topp fire og Champions League-spill neste sesong utvilsomt innen rekkevidde.

Publisert: 7. mars 2021 22:11 Oppdatert: 7. mars 2021 22:22