Johansson tok sølv i storbakken: – Lønner seg å stole på seg selv

OBERSTDORF/OSLO (VG) Robert Johansson (30) leverte i Halvor Egner Graneruds fravær og hoppet ned til VM-sølv.

JUBEL: Robert Johansson kunne juble etter VM-sølvet. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Tett snøvær og skiftende vindforhold gjorde at det ble et krevende hopprenn i storbakken i Oberstdorf. Flere hoppere slet med de løse forholdene i landingen og både regjerende verdensmester Markus Eisenbichler og Ryoyu Kobayashi gikk i bakken i utkjøringen.

Stefan Kraft mestret forholdene best av alle og vant knepent, 4,4 poeng foran Johansson.

Nordmannen satte virkelig press på Kraft med et hopp på 135,5 meter i finaleomgangen, men det var bare nok til å hoppe inn 1,3 av de 5,7 poengene han lå bak etter den første omgangen.

– Nå har Robert individuell medalje i OL og VM. Da begynner han å bli en ganske stor skihopper i norsk målestokk, sier sportssjef Clas Brede Bråthen til VG etter rennet.

– Det er en dag hvor forholdene er ekstremt krevende. De som er tøffest i hodet får en liten fordel. Robert er definitivt blant dem.

– Det viser seg at det lønner seg å stole på seg selv. Jeg stoler på det jeg har jobbet med gjennom hele vinteren. Det er ikke noe nytt i dag. Jeg leverer to gode konkurransehopp og er veldig fornøyd, sier Johansson til NRK.

Johansson sikret Norges 26. medalje under ski-VM i Oberstdorf – én medalje mer enn den tidligere norske rekorden fra Seefeld for to år siden.

Marius Lindvik hoppet seg opp fra ellevte- til sjetteplass og ble nest beste norske.

– Jeg er fornøyd jeg. Jeg tar ut de to beste hoppene jeg har gjort her nede. Jeg tar med meg det til i morgen, sier Lindvik til VG.

Lørdag venter den siste konkurransen for hopperne i VM med lagkonkurransen i storbakken.

SØLVHOPPET: Robert Johansson på sletta etter sølvhoppet. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det er Johanssons første individuelle medalje i VM. Tidligere har han en bronsemedalje og en sølvmedalje fra blandet lagkonkurranse i 2019 og 2021.

For Kraft er det fjerde VM på rad han har tatt en individuell medalje og hans tredje individuelle VM-gull. Dermed tangerte han Birger Ruud, som også har tre individuell VM-gull, og har kun Adam Malysz foran seg. Den polske hopplegenden tok fire individuelle VM-gull i løpet av karrieren. 27 år gamle Kraft vant i både normalbakken og i storbakken under VM i Lahti i 2017.

Halvor Egner Granerud var den store favoritten til storbakkerennet før VM startet, men onsdag kom beskjeden om at nordmannen hadde testet positivt for covid-19 og dermed mistet resten av mesterskapet.

Det var dermed et svekket norsk lag som prøvde å kopiere onsdagens gull til Maren Lundby – det første individuelle norske hoppgullet i storbakken siden Tommy Ingebrigtsen i Thunder Bay i 1995.

Johann André Forfang hoppet seg opp i favorittsjiktet etter å ha blitt nummer to i torsdagens kvalifisering, men det var Robert Johansson som ble det norske medaljehåpet i fredagens renn. Med et hopp på 129,5 meter lå han på annenplass etter den første omgangen, 5,7 poeng bak leder Stefan Kraft.

I finaleomgangen hadde Johansson høyest poengsum, men det var ikke nok til å hente inn hele forspranget og dermed ble det sølv til Johansson.