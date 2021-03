– Sølvmedaljen er velfortjent

Oberstdorf: Robert Johansson hadde troen og klarte det: Han tok sølvmedalje i VM.

Robert Johansson tok sølv i storbakken i VM. Og ga utrykk for gleden. Foto: Lise Åserud/NTB

30-åringen har vunnet ett renn denne sesongen, og vært på pallen fire ganger. Han ligger dessuten på fjerdeplass i verdenscupen.

Johansson jublet da han strakte seg til 135,5 meter i finalen. Han var tydelig fornøyd i snødrevet i Oberstdorf, løftet armene og viste at han var i nærheten av det helt store. Men det ble

Stefan Kraft som tok gullet til slutt.

Johansson var høyt oppe etter at den gjeve medaljen var sikret. I intervju med NRK i bakken, sa han:

– Det viser seg at det lønner å stole på seg selv, det jeg har jobbet med gjennom hele vinteren.

Han fortalte at han tok seg god til, snakket med seg selv og var i egen boble under rennet.

Da han satt på bommen som nest siste mann, tenkte han på tålmodigheten han var avhengig av. Ikke stresse. Og da han landet kom den gode følelsen.

– Det var digg å fly over den grønne streken.

Fakta Robert Johansson Født: 23.mars 1996 Klubb: Søre Ål idrettslag Bosatt: Lillehammer Sivilstand: Samboer/ett barn Meritter: OL-gull og to bronse, VM-gull og ett sølv. To VM-gull i skiflyvning, NM-gull og en bronse. Les mer

For en følelse å få det til. Robert Johansson viser det med hele seg. Foto: Lise Åserud/NTB

Har vært en mann å stole på

Johansson har hoppet mye bra på ski i vinter.

– Jeg synes denne medaljen er velfortjent, sa han før premieutdelingen.

Det er noe ekstra å få det til under gufne forhold, uforutsigbart og vanskelig. Den snødde, vinden var lumsk, og det lugget for flere av hopperne i landingen.

Storhoppere som Markus Eisenbichler og Ryoyu Kobayashi måtte over ende i utkjøringen.

Men Johansson taklet de vanskelige forholdene, i likhet med Karl Geiger, som tok bronsen.

Han kommer fra Oberstdorf og kjenner hjemmebakken ut og inn. Men gullet han drømte om, må vente.

Så fortjent, så fortjent

Stefan Kraft ble en velfortjent vinner. Østerrikeren har hatt korona, og ikke vunnet et eneste hopprenn denne sesongen, men nå fikk han det til, 4, 4 poeng foran nordmannen.

Han var så fornøyd under den rosa hjelmen, og ble omfavnet av lagkameratene nede på sletta. Det er ingen tvil om idrettsgleden når det blir seier til en på laget og spesielt når sesongen har vært helt annerledes med sykdom.

Mange slet med landingen i de ufyselige snøforholdene, men Robert Johansson greide seg fint. Foto: Lise Åserud/NTB

Tærer på

Johansson hadde knapt sovet før rennet i storbakken, for da lagkamerat Halvor Egner Granerud ble syk, ble alle på en måte rammet. De ble urolige for at de også kunne være smittet, men testene var negative.

Men så greide Johansson å glemme alt som hadde skjedd, da det var hans tur i storbakken.

Utøveren fra klubben Søre Ål tok den 18. sølvmedalje for Norge i denne grenen, men fortsatt er det Tommy Ingebrigtsen i 1995 som er siste nordmann som har vunnet det siste gullet i stor bakke. Det skjedde i Thunder Bay.

Trønderen satt også i studio og han kaldsvettet. For det ble en thriller på slutten, der Johansson fikk til noe av det beste han har levert denne sesongen. Timingen var god, han fikk kraft i hoppet, og høyde.

Og like fint for Norge var at Marius Lindvik hoppet seg opp fra en ellevte til en sjetteplass. Daniel André Tande endte på 12. plass, Johann André Forfang ble nummer 13.

Det kan bety at Norge hører til den nasjonen som kan ta en ny medalje i lagkonkurransen lørdag.

Tre på pallen. Vinner Stefan Kraft er omgitt av Robert Johansson og Karl Geiger. Foto: KAI PFAFFENBACH / Reuters

Kom rem i lyset

Veteranen Johansson er kommet litt i skyggen av eneren Halvor Egner Granerud, som har vunnet elleve verdenscuprenn og verdenscupen sammenlagt denne sesongen. Da Granerud fikk ødelagt VM på grunn av en positiv koronatest, gjorde de andre det de kunne for å holde Norge inne i varmen.

– Medaljen betydde ekstra mye. Den viser hva som bor i laget. Den medaljen er til ære for Granerud, mener Steinar Bjerkmann, som er med i Norges støtteapparat i Oberstdorf. Han fortsetter:

– Den viser at Norge har et ekstremt sterkt lag. Halvor har vunnet elleve ganger i verdenscupen. Når han ikke har gjort det, så har både Robert Johansson og Marius Lindvik vist seg frem i verdenscupen. Og nå leverte flere under tunge forhold. Den viser hva som bor i dette laget.

Granerud ble for øvrig intervjuet av NRK mellom omgangene. Han hadde det kjipt, og kjente sykdommen, men fulgte ivrig med på det som skjedde.

Nå ser han fremover mot avslutningen i Planica. Der skal han løfte verdenscupkula.

PS. Dette var medalje nummer 26 i dette VM. Mer kan det bli de to siste dagene av mesterskapet.