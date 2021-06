Følelsen som ble en genistrek

(Wales – Danmark 0–4) Danmark blir neppe europamestere, men har på mange måter vunnet EM uansett.

ENDELIG: Kasper Dolberg har slitt med å få det til på landslaget, men 26. juni 2021 vil han aldri glemme. Foto: Olaf Kraak / POOL / EPA POOL

En ny dansk tribunefest, denne gangen i Amsterdam og tro ikke at dette laget bare har hjemlandet bak seg: Les en internasjonal avis, hør en podkast, alle elsker Danmark og Danmark frykter ingen.

«Etter det som skjedde med Christian Eriksen kjenner de ikke noe press lenger», sa Peter Schmeichel etter 4–1-seieren over Russland. Det er slik det ser ut også.

Etter to strake tap var danskene på vei ut av EM, etter to strake seire skal de fly 330 mil til Baku og møte Nederland eller Tsjekkia i kvartfinalen.

De danske nettavisene var skeptiske da laguttaket mot Wales kom. Det ble skreket om «Dansk chok». At Daniel Wass var ute kunne de leve med, at Yussuf Poulsen manglet med skade var verre.

KASPER-SUKSESS: Kasper Hjulmand takker Kasper Dolberg for at Danmark er i kvartfinalen. Foto: OLAF KRAAK / POOL

Det største danske usikkerhetsmomentet foran EM har vært hvem som skal score målene, men nå var Poulsen litt på gang, med mål mot både Belgia og Russland.

Kasper Dolberg?? Stortalentet som aldri har slått skikkelig til var uten mål for Danmark på nesten to år. I en 8-delsfinale i EM. Han som bare sto med syv scoringer på 27 landskamper, de hadde kommet mot Kasakhstan (1), Georgia (2), Luxembourg (2) og Moldova (2).

Kasper Dolberg var best da det ikke gjaldt.

Men landslagssjef Kasper Hjulmand var best da det gjaldt igjen. Han forklarte før kampen at han hadde en god følelse og pekte på at «Dolberg har hatt mange gode opplevelser på dette stadionet». Han håpet at spissens fortid i Ajax skulle gi ham et løft på Johan Cruijff Arena.

For en genistrek den følelsen fremstår som i ettertid.

Dolberg ble hentet til Ajax som 17-åring, scoret 45 ganger på 119 kamper og han føler seg fortsatt hjemme i Amsterdam. På det som også var Christian Eriksens arena i seks år opplevde Dolberg sin aller største kveld.

Før pause startet evighetsmaskinen Joakim Mæhle angrepet, luringen Mikkel Damsgaard åpnet veien for Dolberg, han tok med seg ballen og prikket det lengste hjørnet fra 17 meter og på dansk TV skrek man «din dejlige dreng!».

Det skulle ropes mer. Endelig var han igjen avslutteren han skulle bli, for etter pause reagerte Dolberg som da han var på sitt beste i gjennombruddsårene: En kontant avslutning på rent instinkt da ballen havnet i beina hans inne i 16-meteren.

Ellers havner ballen i beina til Joakim Mæhle hele tiden. Den danske venstrekanten har fått sitt internasjonale gjennombrudd. Råsterk i duellene, slutter aldri å løpe og nå slutter han ikke å score heller. Atalanta-spilleren driblet seg fri og plasserte inn 4–1-målet mot Russland, gjorde det samme og mælet inn 3–0 mot Wales.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Etterpå er det Brian Laudrups tur til å hylle landslagssjef Kasper Hjulmand og de danske spillerne, for måten de har opptrådt på de to siste ukene.

Laudrup husker godt sist Danmark var i kvartfinalen i et mesterskap. I 1998-VM ble det 2–3-tap for senere verdensmester Brasil etter en fantastisk kamp i Nantes. Mange vil huske Laudrups klassiske, liggende jubelgest etter at han hadde utlignet til 2–2 for et elsket dansk lag.

Det kan være nye klassikere på gang, det spørs om ikke denne utgaven møtes med enda mer kjærlighet og kanskje vil laget møtes med god tribunehjelp i Aserbajdsjan også. Uansett vil de kjenne støtten hjemmefra.

Og uansett hva som skjer i resten av EM vil de returnere som vinnere.

