Sagosen om CL-seieren: – Det er litt som dop

Tirsdag kveld ble Sander Sagosen (25) og Harald Reinkind (28) Champions League-mestere. Nå er Sagosen lysten på flere titler, med håndball-VM i januar for Norge som neste store mål.

JUBEL: Sander Sagosen og resten av Kiel-laget var langt fra favoritter mot Barcelona, men leverte det Sagosen kaller deres muligens beste kamp i år. Foto: THILO SCHMUELGEN / X03860

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det er jo det største en kan vinne på klubbsiden. Det er noe jeg har drømt om siden jeg var en liten gutt. Jeg har sett opp til mange som har vunnet Champions League før. Å vinne i en alder av 25 år betyr veldig mye. Det er litt som dop, når du først har fått en tittel, så får du bare lyst på mer og mer. Det høres kanskje sykt ut å si det slik, men du får bare lyst til å vinne og vinne igjen. Jeg gleder meg veldig til januar. Jeg har lyst til å vinne enda en tittel der, sier Sagosen til VG dagen derpå.

Spillerne ble fløyet hjem fra Köln til Kiel i løpet av kvelden/natten, og selv om det ikke ble noen stortstilt feiring med fansen i Kiel, sier han at det var en «fantastisk kveld».

– Det er ikke den kvelden i livet jeg har sovet mest, men det skulle bare mangle. Jeg er ufattelig stolt og glad i dag. Det er klart det er en fin morgen å våkne opp i, sier han.

Les også Sagosen storspilte da Kiel vant Champions League: – Det vi har kjempet for siden vi var barn

Sagosen var helt sentral for det tyske laget, med syv mål - deriblant to viktige scoringer da Kiel langt på vei avgjorde kampen med drøyt fem minutter igjen.

– Som jeg sier hele tiden, jeg har ekstrem tro på mine ferdigheter og hva jeg er god for. Får jeg sjansen, så tar jeg den hele tiden, uavhengig om det har gått ett minutt eller 59 minutter. Jeg må ta de sjansene jeg mener er gode, så da ville jeg prøve å gå inn for å score mål. Det er slik du vinner håndballkamper, sier Sagosen.

Sammen med lagkameraten Harald Reinkind, har nå klubben med norske Champions League-vinnere på herresiden i håndball blitt utvidet fra én til tre. Den første, Børge Lund - også han for Kiel mot Barcelona, tilbake i 2010 - sa til VG etter kampen at «det var på tide».

– Det er det absolutt. Børge fortjener ofte å stå alene, men her måtte vi få meg og Harald inn på listen. Det er ikke så mange som har fått lov til å oppleve det å vinne Champions League. Vi er tre nordmenn nå, og det sier noe om hvor spesielt og stort dette faktisk er. Jeg er ekstremt glad på en dag som dette, sier Sagosen om Lunds utsagn.

Les også Lund om Reinkind og Sagosens CL-triumf: – Det var på tide

Lund, som er med i det norske trenerapparatet, Sagosen og Reinkind møtes like over nyttår når det norske landslaget samles i Tyskland 2. januar for de siste forberedelsene inn mot VM i Egypt (13. til 31. januar).

– Jeg kan ta med meg masse. Mye selvtillit, en god følelse inn i samlingen. Det blir godt å se de andre guttene vitende om at man har vunnet Champions League. Jeg kommer inn med enorm selvtillit, sier Sagosen.

Norge har tapt de to siste VM-finalene, mens det ble bronse i EM i 2020.

– Jeg har jo aldri vunnet noe med landslaget, og dette er jo blant de bedre finalene jeg har spilt. Det er litt den læringen som jeg har gått gjennom ved å stå i slike situasjoner så mange ganger nå. Rett og slett lære deg hvordan en finale fungerer, for det er noe helt annet enn en vanlig seriekamp, sier Sagosen om erfaringen fra tirsdagens finale.

Publisert Publisert: 30. desember 2020 14:33