Ødegaard har hatt corona – neppe aktuell for Østerrike-kamp

BUCURESTI (VG) Martin Ødegaard (21) kunne i teorien vært aktuell for onsdagens Østerrike-kamp. Han har nemlig dokumentasjon på at han har hatt coronavirus.

SLO UT PÅ ANTISTOFFTEST: Martin Ødegaard har hatt coronavirus. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Etter en sterk advarsel fra Bent Høie lørdag kveld ble Norges kamp mot Romania avlyst. Det skyldes at landslagstroppen er i karantene etter at Omar Elabdellaoui testet positivt for coronavirus fredag morgen.

Istedenfor å sette seg på privatfly sammen til Bucuresti, tar landslagsspillerne søndag rutefly til sine ulike klubblag til forskjellige tidspunkter.

Det finnes riktignok noen unntak. Spillere som har vært smittet av coronavirus de siste seks månedene, følger nemlig andre karantenebestemmelser enn resten. De er med andre ord aktuelle for å reise til Østerrike med et eventuelt «nødlandslag» til onsdagens Nations League-avslutning.

Det er allerede kjent at tre spillere i troppen har hatt viruset: Per Kristian Bråtveit, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby. Sistnevnte fikk det i mars, og det er derfor for lenge siden til at han slipper karantene.

Men i tillegg til trioen kommer det nå frem at også Ødegaard har hatt viruset. Natt til 23. september kom det frem at Real Madrid-spilleren hadde testet positivt for coronavirus, men en påfølgende prøve slo negativt ut. Det samme gjaldt den tredje.

Nå opplyser imidlertid landslagets pressesjef Svein Graff til VG at Ødegaard har hatt coronavirus.

– Antistoff-test påviste at han har hatt corona, sier Graff.

Regjeringen opplyser om at «dersom du kan dokumentere at du i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19, gjelder ikke reglene om innreisekarantene, karantenehotell, krav om negativ test ved innreise til Norge og smittekarantene for deg.»

«Det kreves at du kan fremlegge en test for at du var syk, som ble tatt den gangen du var syk. Den positive testen må være minst 4 uker gammel. En test etter at du var syk som kan dokumentere at du har vært syk er ikke tilstrekkelig. Såkalte antistofftester godtas med andre ord ikke», heter det videre.

VG kjenner til at Ødegaard har tilstrekkelig dokumentasjon for at reglene ikke gjelder for ham.

Det er foreløpig for tidlig å fastslå om det betyr at han blir en del av en eventuell tropp mot Østerrike.

– Det har han ikke tatt stilling til. Nå har han akkurat fått nei til å spille landskamp og klubben vil ha han tilbake så raskt som mulig, og hva som skjer med Østerrike-kampen er ikke avklart, sier Svein Graff.

Real Madrid spiller borte mot Villarreal i La Liga lørdag. Skaden til Federico Valverde og den svake formen til Isco gjør at Ødegaard seiler frem som en høyaktuell spiller til å starte kampen.

Etter det VG får opplyst, fører disse omstendighetene til at det neppe er aktuelt for Ødegaard å bli med et norsk nødlandslag til Wien for å spille kamp onsdag kveld.

PS! Lørdag kunne VG melde at Ødegaard har blitt en del av kapteinsteamet på landslaget sammen med Stefan Johansen, Omar Elabdellaoui og Joshua King.

