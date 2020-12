Millwall reagerer etter buing under rasismemarkering: – Forferdet

Fotball-England reagerte med vantro etter at Millwall-fansen valgte å bue da spillerne knelte for å ta avstand mot rasisme.

THE DEN: Millwalls hjemmestadion under kampen mot Everton i 2019. Foto: Steven Paston / EMPICS Sport

– Millwall F.C. ble forferdet og lei seg av begivenheter som skjemmet lørdagens kamp mot Derby på The Den, skriver klubben i en pressemelding.

Fotballen har stort sett vært spilt for tomme tribuner, men har FA åpnet for at et begrenset antall kan slippe inn på kampene.

– Klubben har jobbet utrettelig de siste månedene for å forberede seg på at supporterne skal komme tilbake, og det som burde ha vært en positiv og spennende anledning ble fullstendig overskygget, til stor skuffelse og opprør for de som har bidratt til innsatsen.

Millwall-forsvarer Mahlon Romeo var sint og såret etter at fansen buet.

– Kampen i dag er irrelevant for meg nå. Fansen har fått komme tilbake, noe hele laget har sett frem til, men det er et stort problem i samfunnet – og det problemet er rasisme, sier Mahlon Romeo.

Han var ikke den eneste som reagerte på buingen. Derbys midlertidige manager, Wayne Rooney, kaller det hele «skuffende og opprørende».

– Jeg er fornøyd med hvordan laget taklet det. De måtte prøve å tenke på noe annet de neste 90 minuttene, men jeg er sikker på at det er noe de tenkte på, sier Rooney etter 1–0-seieren.

Derby-spissen Colim Kazim-Richards kaller det en skam.

– Jeg må si at hver eneste person i Derby gjorde meg stolt av å bære denne drakten sammen med guttene i dag, skriver han i en tweet.

– Det er ingen unnskyldninger. Jeg er så lei av å snakke om denne situasjonen, sier tidligere Manchester City-forsvarer Micah Richards i BBCs studio.

– Det er så nedslående fordi det virker som vi har kommet så langt, men likevel har så langt igjen. Jeg liker ikke engang å snakke om saken, sier Richards.

– Det føles som om det faller for døve ører. Det er gang på gang på gang, legger han til.

Publisert Publisert: 6. desember 2020 12:56