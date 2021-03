Solbakkens hodepiner: – Det er håpløst

MARBELLA (VG) Tidsnød, manglende vurderingsgrunnlag og politikk preger inngangen til første landslagssamling for Ståle Solbakken (53).

LANDSLAGSSJEF: Ståle Solbakken er i disse dager på Marbella i Spania for å forberede det norske landslaget til VM-kvaliken. Første kamp er mot Gibraltar onsdag 24. mars. Foto: Geir Olsen/NTB

De som kjenner ham best, har stilt seg spørsmålet: Er Solbakken for rastløs til å være landslagssjef, med flere måneder mellom samlinger og fraværet av den pulserende klubbhverdagen?

– Jeg tror kanskje folk glemmer bildet bak: At jeg har hatt de to kanskje største klubbjobbene i Skandinavia samtidig i seks år. At samme person er sportsdirektør og trener i FC København samtidig, vil aldri skje igjen. Det gjør at dette passer meg godt nå, sier Solbakken.

Men så langt har hverdagen som landslagssjef vært alt annet enn rolig.

– Jeg har hvert fall ikke kjedet meg, erkjenner Solbakken, som de siste månedene har hatt nok å stri med: Qatar-debatt, flytting av landskamper på grunn av corona, usikkerhet rundt hvilke spillere som er tilgjengelige …

– Fotball er én ting, men det har nesten vært mer corona og Qatar, sier Grue-mannen.

Han har kost seg med å sette sammen støtteapparatet sitt og analysert potensielle landslagsspillere, og trekker frem et gryende og godt samarbeid med toppfotballdirektør Lise Klaveness, hans overordnede.

Men aller helst skulle Solbakken reist Europa rundt, finsiktet spillere i levende live og blitt kjent med dem over en middag.

– At du ikke kan reise rundt og se kamper live, det er håpløst. Det er en veldig stor del av det for meg for å ha kontroll. Du ser en del ting live som du ikke ser på analyseverktøy, sier Solbakken, som riktignok neppe har trengt å se live fotball for å vite hvem som blir spydspiss i laget:

– Føler du at du har kontroll, da?

– Siden omstendighetene er så annerledes, ble fire-fem-seks ekstra spillere tatt ut. Det gjør at veien blir litt bredere. Det kunne vært hardere om vi skulle hatt to kamper og 22 mann. Vi føler vi har så god kontroll som vi kan ha. Andrew (Findlay, analytiker), Kent (Bergersen, assistent) og Brede (Hangeland, spilleransvarlig) har også sett mye, og det er noe vi har kommet frem til sammen.

– Det vil være spillere som ikke kommer på banen, og andre som spiller alle tre kampene, avhengig av karanteneregler. Det har gjort at vi hele tiden må tenke alternativer på spillere og formasjoner. Jeg vet enda ikke hvilke spillere som er klare for hvilke kamper. Men vi har sett så mye fotball av alle at vi kan holde det åpent, sier Solbakken.

Omstendighetene har skapt nok av hodepiner for ham allerede, men nå venter det Solbakken omtaler som det aller vanskeligste: Hvordan forholder han seg til at han kun rekker å lede én fullverdig treningsøkt med troppen før første kamp mot Gibraltar onsdag?

– Den største utfordringen er at vi må prioritere. Jeg har én trening før hver kamp, og jeg har ikke møtt spillerne. Vi skal presentere noe på én økt som vi skal få ut i kamp. Presenterer jeg alt det jeg vil at de skal ha under huden, går det galt. Det er det ikke i nærheten av tid til, sier Solbakken.

– Så hvordan løser du det?

– Vi presenterer noe teori mandag kveld, så spillerne kan sove på «hva er min rolle om jeg skal spille». Så går vi konkret gjennom det på tirsdag. Men det blir en ganske rolig trening, for kampen er dagen etter, og mange har spilt i helgen. Da får vi ikke gjort det med fart, og det er det største ankepunktet. Du vil helst se at de forstår det i fart.

– Vi må gjøre det beste ut av det. Det har vi vært klar over hele tiden, sukker Solbakken.

