Bø-brødrene om Jacquelin: Han bør tippe på Lotto

POKLJUKA (VG) Han ødela for Johannes Thingnes Bø (27) på jaktstarten i VM i fjor og gjentok bedriften i år. Heldigvis for nordmannen har Émilien Jacquelin det alltid travelt på standplass.

EN GOD NUMMER TRE: Johannes Thingnes Bø jager Émilien Jacquelin på jaktstarten i VM. Til slutt ble det bronsemedalje på nordmannen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

– Han er kommet for å bli. Heldigvis er han for ustabil foreløpig. Hvis han gjør dette i hvert eneste løp, så er det bare si takk og farvel til sammenlagtseieren i verdenscupen, sier Thingnes Bø til VG og sikter til «maskingeværskytingen» som franskmannen viste frem på jaktstarten.

25-åringen brukte 17,3 sekunder og 17,7 sekunder på tredje og fjerde skyting, og fikk ned alle blinkene – som da han tok VM-gullet på samme distanse i Anterselva i fjor. Da spurtslo han nordmannen.

Johannes Thingnes Bø tapte 11 sekunder til franskmannen bare i ren skytetid på søndagens jaktstart her i Pokljuka.

– I dag hadde jeg ikke tatt gullet selv med 20 treff, innrømmer en dønn ærlig Thingnes Bø. Selv har han ikke tenkt å skyte med samme risiko som franskmannen gjør. For det er litt bingo.

Franskmannen har latt seg inspirere av en annen nordmann:

– Han skyter på risiko selv om det ser lett ut i dag. Hvis han bommer på timingen på første blinken så vil han bomme på timingen på 2., 3., 4. og 5. skudd også. Da sitter han igjen med et par bom. Jacquelin legger listen og har bestemt seg for å skyte etter lading. På jaktstarten fungerte det bra, men vi har også sett en del ganger at det ikke har endt godt, sier Thingnes Bø.

– Du vil ikke gå for en sånn risiko på standplass?

– Jeg tør påstå at det går an å skyte på 19 sekunder, men man behøver ikke ta det ned på 17 sekunder. Jeg vet ikke om jeg hadde klart det om jeg skulle ha skutt med hvilepuls, sier en imponert Thingnes Bø som med bronsen tok sin 22. VM-medalje.

Det gjør at han passerer Emil Hegle Svendsen på adelskalenderen, og nå er han historiens tredje beste skiskytter når det kommer til VM.

Emilien Jacquelin er ganske ny i faget og har «bare» seks medaljer fra tre VM, men 25-åringen står på sin gullresept fordi det er slik han helst vil fremstå.

– Det er slik jeg skyter på trening. Det er naturlig for meg. Av og til vil treneren «drepe» meg, men jeg vil være meg selv, sier franskmannen som har gått åtte renn uten å få ned alle blinkene før alt stemte – igjen.

Dette er faktisk bare hans andre seier på dette nivået, så det er ikke alltid han treffer på taktikken.

Tarjei Bø er opptatt av å skryte av dem som er god og er klar på at det er ikke så mange skiskyttere som hadde slått Jacquelin på jaktstarten.

– Da kunne du stilt opp Bjørndalen, Fourcade og Svendsen – og alle i sin beste form. Det er fantastisk det han gjør, sier Bø til VG.

– Han er en «showmann» som ikke dveler med kunstene sine. Han tør å risikere alt for å lykkes. Det må du ofte for å vinne. Så blir han ofte kritisert når han går disse stafettene sine hvor han gjør det samme og får tre strafferunder. Det er den samme egenskapen som gjør at du blir elsket og hatet på et lag. Det er ikke like kult for de andre når du gjør det samme og bommer på en stafett, sier Bø og innrømmer at det må være ganske «show» å vise verden i dag hvor rått du kan gjøre det.

– Jeg synes det er kult med slike typer. Han er en litt annen fyr enn Martin Fourcade som var mer kalkulert og mer avventende for å prikke inn blinkene, mens denne karen liker å ta risiko. Hvis det er noen som bør tippe på Lotto så er det vel han. Alt går jo inn, sier Tarjei Bø.

