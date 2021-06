Landslagstreneren etter ny tidlig Mol/Sørum-exit: – Litt mentalt slitne

Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum er blant de største norske OL-håpene og hadde vunnet 16 av de siste 20 turneringene sammen. De siste to ukene har de imidlertid blitt slått ut før kvartfinalen i to turneringer på rad for første gang siden 2018.

DUO: Anders Mol (venstre) og Christian Sørum (høyre). Foto: Berit Roald

Mens det i Sotsji i forrige uke ble tap mot Latvia i 16-delsfinalen (og dermed en 17. plass), ble det lørdag stopp i åttedelsfinalen mot det nederlandske paret Steven van de Velde og Christiaan Varenhorst i strake sett i tsjekkiske Ostrava.

– Vi taper og vi er bortskjemt med sykt gode resultater. De andre spiller om en OL-plass. De må bli blant de tre beste. Vi er litt ute av form. Anders er sliten. Vi har jo hatt mange kamper hvor vi har bikket ting i vår favør. For å spille helt bra volleyball, må vi spille bra. Du må være skjerpet fysisk og mentalt. Vi mangler noen prosent på det og da taper vi. Det er aldri kjekt, men slik er det, sier landslagtrener (og far til Anders Mol) Kåre Mol til VG.

Den norske duoen har vunnet utrolige 16 internasjonale turneringer de siste tre årene, inkludert tre EM-gull.

– Jeg tror mange har trodd at det er enkelt å vinne turneringer siden vunnet så mange, men det er en 10–12 lag som spiller ufattelig bra. Du må være helt skarp i hodet og fysisk for å pushe for seier. Det er vi ikke i øyeblikket, mener Mol.

Landslagstreneren mener boblelivet sliter på det mentale.

– Det er krevende å være i en idrettsboble, uten noe sosialisering. Vi var i en boble i Sotsji og er i en ny boble her. Gutta er litt mentalt slitne, sier han.

– Hva skal dere gjør for å få dem tilbake på topp mentalt?

– Vi er ikke helt i mål med det, men vi skal lage en god plan for det, sier landslagstreneren.

Vegard Høidalen har deltatt i OL to ganger tidligere og vet hva som kreves for å være i verdenstoppen.

– Jeg er ikke bekymret for formen deres. Den statistikken de har hatt, den er ikke normal. Det er så latterlig, latterlig bra. Det er helt eksepsjonelt og nesten helt uten sidestykke i sportens historie. De har bygd opp forventninger til et urimelig nivå på grunn av resultatene deres, sier Høidalen.

– Jeg tror at de er så realistiske og ydmyke med tanke på sine egne resultater at de setter pris på alle gode resultater de har fått. De er forberedt på tunge tak og det kommer ikke som en overraskelse for dem at de går på et par tap og ryker ut tidlig.

Høidalen holder den norske duoen som favoritter til sommerens OL, men er klar på at det er høyt nivå i toppen.

– Nesten alle lag kan slå alle. Om de senker seg litt, så taper de. Hvis Anders og Christian spiller på sitt beste hele veien, så tror jeg de vinner OL, men 95 prosent holder ikke, mener Høidalen, som de siste årene har kommentert sandvolleyball for Viasat.

Nå blir det noen uker hjemme i Norge for Mol og Sørum, før de starter oppkjøringen mot OL. Mot slutten av måneden reiser de til Italia og WorldTour-turneringen i sveitsiske Gstaad (6.-11. juli) blir den siste testen før OL i Tokyo. OL-turneringen spilles fra 24. juli til 7. august.

