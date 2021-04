Dansk fotballfeber: – Nå er hele Europa utfordret

Bygget på fundamentet fra Åge Hareide, har Kasper Hjulmand tatt Danmark til nye høyder. Nå håper danskene på et nytt EM-mirakel, 29 år etter gullet i 1992.

SVING PÅ SAKENE: Landslagstrener Kasper Hjulmand gir Christian Eriksen en klem etter onsdagens seier mot Østerrike. Foto: Christian Bruna / EPA

Det danske herrelandslaget i fotball har fått en helt formidabel start på VM-kvalifiseringen. Tre seirer og en målforskjell på 14–0 er status etter de tre første kampene og onsdagens seier mot Østerrike – den antatt beste motstanderen i gruppe F – har ført til dansk fotballfeber.

– Det virker bare så sprudlende at de ikke kan vente på neste utfordring. Nå er hele Europa utfordret, skriver dansk TV 2s fotballkommentator Flemming Toft.

I Politiken skriver Søren Lissner at Hjulmands landslag ser ut som det beste danske landslaget siden tusenårsskiftet.

– Hjulmand har allerede nå klart å bygge videre på det fundamentet som Åge Hareide skapte, skriver Lissner.

Også Flemming Toft skrytet av det defensive fundamentet som ble skapt under Hareide, som trente det danske landslaget fra 2016 til 2020 og avsluttet tiden som dansk landslagssjef med 34 strake kamper uten tap.

GOD I DANMARK: Åge Hareide gjorde Danmark til et lag som nærmest aldri tapte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Hjemme i Norge har Åge Hareide latt seg imponere av det danske landslaget.

– Det er litt kjekt for meg, for det er stort sett de samme spillerne som brukes. Det gjør det mer interessant å kikke på, sier Hareide til VG.

– Hjulmand har utviklet laget videre og fått inn spillere som Andreas Skov Olsen (tomålsscorer mot Østerrike, journ.anm.). De er enda litt skarpere offensivt og presspillet fungerer veldig godt. Det er en konsekvens av at spillerne har veldig mange kamper sammen, mener Hareide.

Rutinerte Thomas Delaney viste frem frekke ferdigheter på trening med landslaget denne uken:

67-åringen roser samtidig jobben som gjøres med de aldersbestemte landslagene i Danmark. Onsdag tok U21-landslaget seg til kvartfinalen i U21-EM som gruppevinner etter seirer mot Frankrike, Russland og Island.

– Da jeg begynte var det en viss utskiftning etter Morten Olsen. Jeg holdt fast på stammen i mine fire år. Jeg tror det er veldig viktig for landslaget, sier Hareide.

– Hvor mye av æren skal du ha for de gode resultatene?

– Hjulmand skal ha mye ros for det han har gjort med laget. Jeg satt sammen et lag og så har Hjulmand bygget videre. Det er han som skal ha æren, sier Hareide.

MESTERE I 1992: Danmark vant EM-gull for 29 år siden. Foto: Jan Collsiöö/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nå er spørsmålet hvor langt danskene kan gå i EM, som egentlig skulle blitt Hareides avslutning på trenerjobben i Danmark før coronapandemien kom.

– Jeg sa selv at tankene våre var å komme til en semifinale. Vi kunne se konturene av at det kunne bli bra. Det bør være en målsetting og da kan alt skje, sier Hareide, som var en straffesparkkonkurranse unna en kvartfinale under VM i 2018.

Ekstra Bladets sportssjef, Allan Olsen, kaller seieren over Østerrike for et «mesterstykke» og mener Danmark ikke har sett bedre ut på 20 år:

De gode resultatene har også skapt store danske forventninger inn mot sommerens EM, hvor Danmark spiller alle kampene i gruppespillet hjemme i København. Der møter de blant andre Belgia, det eneste laget som har slått Danmark (to ganger i Nations League i fjor) etter at Hjulmand tok over.

– For seriøst: Vis meg et bedre landslag akkurat nå, skriver Olsen, og konkluderer med at danskene ikke har grunn til å frykte mange andre landslag før sommerens EM.

