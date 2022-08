Opptur etter tung periode for Fossesholm: – Formen er ikke ræva

SJUSJØEN (VG) Endelig er formen i bedring for Helene Marie Fossesholm (21). Men stortalentet er usikker på om kroppen er klar for høydetrening senere denne måneden.

– Jeg er i rute. Formen er ikke ræva lenger, oppsummerer Helene Marie Fossesholm om egen progresjon.

Hun avsluttet forrige sesong midt under OL i Beijing. Det skjedde etter en tung vinter, hvor hun hadde trent for hardt på høsten og resultatene ble skuffende. Etter litt småsykdom i mai, ser det lysere ut nå.

– Hadde jeg ikke kjent fremgang, hadde jeg gravd meg ned. For jeg var i ræva form. Jeg hadde fire måneder etter OL til midten av juni hvor jeg ikke hadde hardøkter. Nå er jeg som en ku på vårslipp. Gleden er stor, smiler 21-åringen.

Fossesholm beskriver juli som den beste treningsmåneden på et års tid, og har to hardøkter i uken med god kvalitet.

– Jeg er ikke i kjempeform, men det er veldig mye bedre enn for to måneder siden. Det er fortsatt 3,5 måneder igjen til sesongstart, minner hun om.

Det skjer i Ruka i Finland i slutten av november. Bedre form gir også større tro på egne muligheter når det igjen skal gås skirenn.

– Jeg vil være der oppe, kjempe om pallplasser i verdenscupen. Jeg kan ikke forvente å gjøre det hver gang, for det tar tid. Det er ikke bare-bare å være 21 år og stabilisere seg i verdenstoppen. Det har man sett hos mange utøvere tidligere. Jeg vil være med i toppen på de gode dagene og ikke kjempe helt i bunn på de dårlige, forteller hun om egne målsettinger.

– Har du vært bekymret for at formen ikke skulle bedre seg?

– Nei, hvis man skal bruke mye energi på bekymringer, blir ikke jobben gjort. Da blir fokuset feil. Skal jeg gå fort til vinteren, må det være kvalitet på hver økt og da nytter det ikke å bekymre seg, sier hun.

Fossesholm har nylig kjøpt bolig i Oslo for å komme nærmere Olympiatoppen og treningsvenninner som bor i samme område.

For landslaget fortsetter oppkjøringen til ny sesong med uforminsket styrke, og etter planen skal kvinnene til høyden i Livigno i Italia for å trene i slutten av august.

Dit er ikke Fossesholm sikker på at hun blir med.

– Det må jeg ta en vurdering på, om høyde er det riktige for meg nå. Jeg er ikke redd for høyden, men jeg må ta de stegene som kreves i riktig rekkefølge. Du skal være ordentlig rustet for det, du reiser ikke til høyden fordi det er fint å trene der, sier hun.