NRK-journalister i trygghet etter arrestasjon i Qatar: – Vi har hatt det slitsomt

NRK-journalistene Halvor Ekeland (32) og Lokman Ghorbani (45) er tilbake i Europa etter å ha blitt arrestert og fengslet i Qatar. Kl. 05.53 onsdag morgen landet de i København.

TILBAKE I EUROPA: Fra venstre: Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani landet i København onsdag morgen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Ekeland og Ghorbani ble arrestert på hotellet i Qatars hovedstad Doha søndag kveld før de skulle reise hjem til Norge. Journalistene har vært i landet for å rapportere om forberedelsene til fotball-VM 2022.

NRKs utsendte tilbrakte omkring 30 timer i politiets varetekt og ble fratatt utstyr. De ble frigitt tirsdag og satte seg på et fly ut av landet sent samme kveld.

Tidlig onsdag morgen landet på København lufthavn, Kastrup.

– Vi ble arrestert på hotellet søndag kveld. Vi ble tatt til politistasjonen, og der ble vi sittende en del timer, sier Ekeland til VG på Kastrup.

– Vi er blitt avhørt, men er først og fremst glad for å være tilbake i Europa. Vi har hatt det slitsomt, sier Ekeland.

Han opplyser at de totalt 32 timer var i politiets varetekt.

– Vi skal ha en del møter med NRK og finne ut av en del ting, og komme tilbake med kommentarer etter hvert, sier Ekeland.

Han ønsker ikke å si noe om de har gjort noe de hadde fått beskjed om å ikke gjøre, men sier de har reist rundt og prøvd «å se det vi mener er viktig å se», blant annet hvordan stadionene til neste års VM ser ut og hvordan gjestearbeiderne blir behandlet.

Mange har reagert kraftig på arrestasjonen av journalistene. Fotballpresident Terje Svendsen er bekymret for journalisters vilkår i Qatar.

– Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk, sa han til VG tirsdag kveld.

Kjersti Løken Stavrum er leder for Ytringsfrihetskommisjonen og leder for Norsk PEN, som arbeider for frie ytringer og mot sensur.

– Det er fullstendig uakseptabelt å pågripe journalister fra noe land, også fra Norge. Dette viser ikke bare at de forsikringene vi fikk i Qatar-utvalget ikke er verdt noen ting, og de viser seg mer og mer som en røverstat. Det betyr nærmest at alt kan skje, sa Stavrum.

Ekeland og Ghorbani kom til Qatar søndag 14. november og hadde dagen etter en avtale med regimekritikeren Abdullah Ibhais.

Ibhais var tidligere media- og kommunikasjonsdirektør i Qatars VM-organisasjon. Han ble i april dømt til fem års fengsel for misbruk av offentlige midler og korrupsjon, men har anket dommen.

Josimar publiserte tidligere i år en lengre artikkel om rettssaken mot Ibhais, og hevdet at han ble dømt for å forsvare migrantarbeidernes rettigheter i landet.

– Det er store kontraster i landet her. Det er noen arbeidere som har det fælt. Du ser det i øynene deres at de ikke har det godt. De jobber lange dager og de jobber hardt. Og så er det selvfølgelig noen arbeidere som har det fint, sa Ekeland i en reportasje for Søndagsrevyen i helgen.