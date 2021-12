Carlsen kunne puste ut etter russisk bom: – Måttet gå i strupen

DUBAI (VG) (Jan Nepomjasjtsjij-Magnus Carlsen 0,5–0,5, totalt 2,5–2,5) Den russiske VM-utfordreren gjorde det ubehagelig for Carlsen i parti 5, men nok en gang endte det remis i VM-kampen.

Jan Nepomnjasjtsjij blomstret av selvtillit etter å ha spilt remis i de fire første partiene mot verdensmester Magnus Carlsen.

Onsdag skulle han prøve å ta ledelsen i matchen da han hadde hvite brikker i parti 5, og Carlsen havnet i trøbbel.

Nepomjasjtsjij klarte på sette press på det norske håpet, som hele tiden måtte finne det beste trekket for å holde forsvaret intakt.

– Jo mer jeg ser på Magnus’ uttrykk, og på klokken hans, jo mer tyder på at han sliter med å finne noe han er fornøyd med. Jeg blir mer og mer pessimistisk, jeg blir mer og mer overrasket, er vel kanskje sannheten, sa stormester Jon Ludvig Hammer i VGs studio.

REGJERENDE MESTER: Magnus Carlsen spiller VM-kamp for femte gang på rad.

VGs ekspert pekte på russerens muligheter for å skyve c-bonden høyere opp i brettet for å sette press på Carlsen. Da var det 41 prosent sannsynlighet for seier til VM-utfordreren.

Inntil da hadde Nepomjasjtsjij spilt skremmende presist. Ekspertene mente at Carlsen i praksis spilte mot en feilfri datamaskin, men med ganske stor fordel i partiet, kom den første unøyaktigheten fra VM-utfordreren.

– Dette var veldig gunstig for Magnus! Se hvordan prosentene raser sammen for Nepo, Dette var et øyeblikk hvor han måtte gå i strupen på Magnus. Nå har Magnus kontroll på ny, sa Hammer.

– Han skjønte ikke viktigheten av det ene øyeblikket han hadde sjansen, konkluderer VGs ekspert.

Så langt har samtlige VM-partier endt med remis. Det var også det mest sannsynlige utfallet da Nepomjasjtsjij hadde størst fordel i partiet.

– Det var ikke fullstendig krise for Magnus, men en ubehagelig situasjon, mener Hammer.

I sluttspillet forsøkte russeren desperat å manøvrere mot en bedre stilling, men fordelen hans var tapt og Carlsen forsvarte seg mesterlig.

For femte gang på rad endte det med remis i årets sjakk-VM.

Dette er fjerde gang Magnus Carlsen forsvarer VM-tittelen etter at han vant over Viswanathan Anand i 2013 og ble verdensmester.

Han forsvarte den mot Anand i 2014, mot Sergej Karjakin i 2016 og mot Fabiano Caruana i 2018.

Nepomnjasjtsjij ble VM-utfordrer etter å ha vunnet den såkalte kandidatturneringen, som ble avviklet delvis i 2020 og delvis i 2021 som følge av pandemien.

Nå er det hviledag torsdag før VM-finalen fortsetter med tre partier fredag, lørdag og søndag. Carlsen har hvitt i to av disse.