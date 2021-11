Fevang fikk sjokk-debut mot Nederland: – Tror ikke Carew hadde peiling på hvem jeg var

SKIEN (VG) Over 200 spillere står med én kamp på herrelandslagets adelskalender. Det spørs om så mange av dem sto i en heftigere situasjon enn Morten Fevang.

GODE MINNER: Morten Fevang i den ene av de to landslagsdraktene han fikk som minne fra Nederland-kampen i 2009. Den andre ble gitt bort som quizpremie i et lystig lag.

Han skulle erstatte en gigant, motstanderen var en fotballkjempe – og Fevang den 34 år gamle landslagsdebutanten på førstereis på bortetur i 2009:

Nederland ventet i Rotterdam som nummer to på FIFA-rankingen og VM-kvalifiseringsgruppen suverent beste lag. Angrepsrekken var Arjen Robben, Dirk Kuyt, Robin van Persie og Rafael van der Vaart, Norges suverene og suspenderte lagkaptein Brede Hangeland var utilgjengelig på stopperplass – og løsningen ble Odd-spilleren Morten Fevang.

Sesongen i forveien spilte han midtbane i Obosligaen. Ett år senere var det samme nederlandske laget i VM-finalen. Mens Fevang aldri kom tilbake på landslaget. Det ble med den ene 90-minutteren på banen Norge skal ut på tirsdag kveld, De Kuip; 0–2-tap og karakter 4 på VG-børsen.

– Jeg var litt i form den sesongen der. Det var en god sesong for Odd og for min del, og det var en del skader på stopperplass i tillegg. Reginiussen var ute, husker jeg. Jeg ble faktisk skuffet over at jeg ikke ble tatt ut i neste tropp, husker Morten Fevang over en kaffe på et møterom på Skagerak Arena i Skien.

Der sitter han som trener for klubbens gatelag og koser seg med minnet av den ene landskampen, der han fylte nåværende landslagsassistent Hangelands drakt. Bokstavelig talt.

Fevang gikk opp den berømte trappen fra garderoben og ut på mektige De Kuip med den nesten to meter svære landslagskapteinens trøye med 5-tallet på ryggen og flere X’er i størrelsen.

Det var oppsiktsvekkende nok at Fevang var i den opprinnelige troppen. Men da Hangeland pådro seg gult i den første kampen mot Makedonia, der Odd-spilleren var ubenyttet reserve (og hadde en helt annen drakt), var ikke landslagstrener Egil Olsen i tvil. Fevang skulle spille mot Nederland.

– Jeg tror ikke Carew hadde peiling på hvem jeg var. Det er jeg ganske sikker på. Han var i Villa og var «big star», ler Fevang.

STO SAMMEN: John Carew (til venstre) – kaptein for dagen – gjør seg klar til bortekamp mot Nederland sammen med keeper Jon Knudsen, Morten Fevang, Henning Hauger og Kjetil Wæhler i 2009.

Men Drillo hadde oversikt. Bedre enn Fevang, til og med – på enkelte områder.

– Jeg hadde ett individuelt møte med Drillo. Der grillet han meg på geografi fra Vestfold og Kodal og Andebu og hva som var høyest i Skien.

– Kunne du svare på noe?

– Det var få.

– Jeg gikk ikke rundt og tenkte på hva som er det høyeste fjellet i Kodal. Men det kunne han. Jeg husker det ikke nå heller. Men jeg kunne Gaustatoppen i Telemark, forsikrer vestfoldingen.

– Du fikk Drillo-sjokk?

– Ja, jeg gjorde egentlig det da. Jeg tror det var hans måte å få meg til å senke skuldrene nå.

– Hvordan var overgangen fra Fagermo?

– Veldig forskjellige typær. Selv om begge er klare og tydelige, er måten å si ting på litt annerledes.

MØTTE LEGENDEN: Drillo spaserer over stadion i Rotterdam etter 0–2-nederlaget. Til høyre Morten Fevang.

Drillos metode kom godt med da Fevang kom til stadion i Rotterdam, der han faktisk hadde spilt før og tapt 1-4 med Odd mot Feyenoord i UEFA-cupen.

– Jeg begynte å titte på kampprogrammet, så på Norges lag og så «Rosenborg, Odd» og så videre. Så kikket du på motsatt side, og der var det Liverpool, Real Madrid og Arsenal hele veien nedover. Det var noe annet enn å spille borte i Tromsø. Akkurat da var det litt «oi, dæven». Men på oppvarmingen glemmer du det. Da er det nullstilling og du tenker på det du skal gjøre selv.

Med landslagssjefen var ikke det noe problem. Fevang fikk to beskjeder i forkant.

– Ikke for langt ut av leddet, ikke støt for langt ut – og gi fra deg ballen så fort du kan – høyest opp i banen på nest mulig måte. Ingen sjanser og risiko. Det var veldig enkelt å forholde seg til når du først kommer inn.

TRENER: Morten Fevang på trening med gatelaget til Odd i Skien i høst.

Matchen endte med 0-2-tap og handlet stort sett om å forsvare seg. Fevang fikk hilse på fysikken til Nederlands maskinspiss Dirk Kuyt og unngikk løpeturene med Arjen Robben.

– Possession har jeg aldri sett på, men det var lite. Vi hadde noen tilløp der Carew stakk avgårde. Jeg vet ikke om vi hadde mer enn den ene corneren? Det lengste løpet mitt var vel hjem derfra. Ellers var det mye korte spurter, følge med på innlegg og prøve å rydde unna. Når du møter Nederland borte, så ligger du med fireren trygt og lavt, sier Morten Fevang.

Det spørs om Ståle Solbakken kan kopiere den oppskriften i tirsdagens kamp. For Norge må mest sannsynlig vinne for å ha håp om fortsatt mulighet for VM-billett til Qatar.

Fevang, Drillo og Norge kom seg aldri til Sør-Afrika etter å ha tapt for et overlegent oransjelag. Senere på kvelden kom Fevang siste test: Debuttanttalen på banketten.

– Litt i grovaste laget. Tror det var noen med hakeslepp, og jeg husker både Karen Espelund (NFFs generalsekretær) og Kåfjord (fotballpresidenten) var der. Jeg fortalte en historie fra da jeg gikk på BI, men vet ikke om den passer i avis eller på tv. Men jeg fikk mye skryt av de andre spillerne etterpå, sier énkampsmannen Morten Fevang.