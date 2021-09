Kjemper for å beholde stammen i sensasjonslaget: – Får håpe han skjønner sitt eget beste

SANDEFJORD (VG) I nok en sesong har Sandefjord overrasket de fleste, og nå står klubben overfor nok en høst med usikkerhet rundt neste år. Fire nøkkelspillere har fått tilbud om ny kontrakt.

SUKSESSDUO: Ari Vidar Jónsson og Hans Erik Ødegaard har sammen løftet Sandefjord godt vekk fra bunnstriden i Eliteserien.

Det bekrefter daglig leder Espen Bugge Pettersen overfor VG – og avslører at kvartetten Brice Wembangomo (back), Martin Kreuzriegler (stopper), Vidar Ari Jónsson (ving) og Kristoffer Normann Hansen (ving) har fått tilbud om nye to- og treårsavtaler.

– Litt felles for hele gjengen er at de har hatt et ønske om å avvente og se an muligheter. Flere av dem har ønske om å spille i det store utland. Så er den veien litt vanskeligere enn mange tror, sier Sandefjord-sjefen.

Foreløpig har ingen slått til med signaturen, men Bugge Pettersen sier ingen har fremstått negative til å fortsette karrieren hos serietieren, spådd på nedrykk hos veldig mange før seriestart.

– Mange klubber betaler høyere lønn enn det vi klarer. Vi har et trenerteam som er utrolig dyktig på å utvikle individet. Alle har tatt kjempesteg i år. De har det bra i Sandefjord, både i klubben og byen, og de får spille på gress. Det tror jeg alle elsker, sier den tidligere landslagskeeperen.

– Det er ennå tidlig. Vi har to-tre måneder igjen av sesongen. Jeg håper å spille god fotball og score enda flere mål. Jeg trives veldig bra i Sandefjord, har familie her og vi har spilt fantastisk fotball i år, sier Vidar Ari Jónsson til VG.

– Du kan jo snakke med andre klubber allerede?

– Ja, men jeg tar det helt rolig. Jeg har ikke hørt så mye. Nummer én og to og tre er fokus på fotballbanen her. Jeg skal avslutte sesongen med et smell, garanterer spilleren med åtte scoringer og to målgivende. Fra motsatt ving har Kristoffer Normann Hansen også ti i totalen: Seks mål og fire assist.

Og det er helt i tråd med filosofien til trener Hans Erik Ødegaard.

– Slik vi spiller, kommer kantene til å være veldig sentrale. Det sa vi til alle kantene før sesongen, og alle har vist at det har stemt, så all ære til dem, sier Ødegaard, som sammen med Andreas Tegström har todelt hovedtreneransvar i Sandefjord denne sesongen.

Ødegaard mener riktignok at Jónsson – som aldri fikk noe særlig spilletid i gamleklubben Brann – var for «safe» i starten av sesongen.

– Vi måtte vise ham noen klipp. Og da viste vi bilder av at han bommet, og sa at det var bra, for her prøvde du. Han måtte spille med mye større risiko. Når du er fremme der, gjør det ikke noe å bomme litt. For hvis du treffer, er gevinsten så stor, forklarer Sandefjord-treneren om spilleren som siden den samtalen har prøvd med yttersiden av foten:

Nå håper Ødegaard å få med høyrevingen videre.

– Vi får håpe han skjønner sitt eget beste, smiler Ødegaard – som beskriver årsaken til Sandefjords gode sesong at de har fått trent godt.

– Det har vært veldig mye utvikling på kort tid. Hans Erik og «Tegan» har hatt laget i åtte måneder, men minus et par måneder med forskrifter, så har de i realiteten fått til veldig mye på et halvt år. Nå er det en veldig god energi, positivitet og optimisme her. En god kraft som trekker alle i samme retning, mener daglig leder Espen Bugge Pettersen.

Også eks-trener Martí Cifuentes fikk mer enn ventet ut av Sandefjord-laget og styrte unna nedrykk i fjor. Men fikk aldri ny kontrakt. Espen Bugge Pettersen mener det har skjedd en endring i laget siden den omstridte, men ikke uventede avgjørelsen om ikke å forlenge med Cifuentes.

– Forskjellen er at de (Ødegaard/Tegström) ønsker å dyrke ferdighetene til spillerne. De skal våge og få lov til å prøve. Tidligere var det mer håndbrekket på og «safety first», mener Espen Bugge Pettersen.

– Da snakker du om forrige trener?

– Ja, det gjør jeg. Det handler om fotballfilosofi, for vi fikk poeng på den måten også, og det er flere veier til Rom. Men spillere som Vidar, Kristoffer, Brice, det er er eksponenter for akkurat dette. Vi tør å bruke ferdighetene i mye større grad. Da blomstrer man på en annen måte, sier Sandefjord-sjefen om spillerne han kjemper for å beholde i klubben.

Fakta BEST PÅ VG-BØRSEN Disse Sandefjord-spillerne har levert best denne sesongen, basert på snittet på VGs spillerbørs: 1. Kristoffer Normann Hansen – 5.63 2. Brice Wembangomo – 5.29 3. William Kurtovic – 5.27 4. Sander Moen Foss – 5.24 5. Martin Kreuzriegler – 5.20 6. Vidar Ari Jónsson – 5.17 Les mer

