Slår tilbake mot Vålerenga: – Totalt unødvendig

(Vålerenga-Sparta Sarpsborg 1–2) Sparta-trener Sjur Robert Nilsen er sterkt kritisk til utspillet Vålerengas markedssjef Glenn Jensen rettet mot Storhamar før seriestart – men mener også at det ga hans lag ekstra tenning.

SIER FRA: Spartas mangeårige trener Sjur Robert Nilsen. Sarpsborg-klubben slo Vålerenga på bortebane i Nye Jordal Amfi lørdag.

– Det er greit å ha tro på seg selv. Vi skal passe oss for bare å komme med A4-uttalelser, og det ville vært greit om det kom fra en spiller. Men at en markedssjef gjør det, tror jeg ikke norsk ishockey er tjent med, sier Spartas trener etter borteseieren over Vålerenga i Nye Jordal Amfi.

– Å håne en motstander er totalt unødvendig, tilføyer Sjur Robert Nilsen (53), som også er assisterende trener for Petter Thoresen på landslaget.

Konfrontert med Sjur Robert Nilsens kritikk, svarer Vålerengas markedssjef Glenn Jensen lørdag kveld slik: – Sjur og Sparta får holde på med sitt, og vi i Vålerenga med vårt. Så får vi telle opp til slutt.

Det var før ishockeyens seriestart for en uke siden at Glenn Jensen (34) via VG fyrte løs mot Fjordkraft-ligamotstander Storhamar spesielt. Jensen, som tidligere har stått i mål for Oslo-klubben og regnes som «Iskrigerne-kjendis», mente at ikke én spiller på Hamar-laget var god nok til å kapre en plass i Kenneth Larsens og Espen Shampo Knutsens toppserielag.

Det sa Jensen på bakgrunn av det han hadde sett i en treningskamp mellom de to lagene rett før seriestart.

– Ikke én mann på det Storhamar laget hadde tatt plass på årets Vålerenga lag. Patrick Thoresen er vel eneste som kunne vært aktuell, men han spilte ikke denne kampen, uttalte Vålerengas markedssjef.

– Du sier at han satte fyr på bålet. Var det også ris til egen bak?

– Jeg tror på å spisse det. Men det var litt 80-tallsmarkedsføring. Jeg synes ikke noe om det. Derfor sier jeg fra, svarer Sjur Robert Nilsen.

Sparta slo Vålerenga 5–4 i da splitter nye Jordal Amfi etter straffeslagskonkurranse før jul forrige sesong, vel å merke rett etter at så å si hele Sarpsborg-laget hadde vært slått ut av coronaviruset. Sparta-keeper Tobias Normann reddet alle Vålerengas straffeslag.

Denne gangen reddet Spartas nye kanadiske keeper Jake Paterson (27) godt over 40 Vålerenga-skudd, mens Vålerengas keeper Tobias «Tuben» Breivold (20) slapp inn to av drøyt 20.

– Han reddet oss og vant kampen for oss. Men tar man bort de første seks-syv første minuttene og slutten av siste periode, var det en jevn kamp, sier Sjur Robert Nilsen – som mener Vålerenga har det sterkeste mannskapet på papiret av Fjordkraft-ligaens 10 lag.

– Men det er jevnt. Jeg tror syv av lagene vil være med å kjempe om topplasseringene, sier han.

Sander Thoresen (22.29) og Martin Grönberg (29.59) scoret før Sparta, før Mika Partanen reduserte halvveis (29.59) i kampen.