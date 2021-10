Ny skade for Haaland – uaktuell for landskampene

Spissen Erling Braut Haaland (21) fikk en ny skade mot Ajax i midtuken og går glipp av de viktige VM-kvalifiseringskampene mot Latvia og Nederland.

NEDTUR: Erling Braut Haaland er skadet og er satt ut av spill de neste tre-fire ukene.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Han var langt nede på torsdag, sa Borussia Dortmund-trener Marco Rose på en pressekonferanse i dag.

– Vi kommer til å savne Haaland noen uker, sier Rose.

Dermed er både VM-kvaliken mot Latvia 13. november og Nederland 16. november i fare for Dortmund-spissen. Haaland sto også over de siste landskampene med en skade, men var tilbake sist helg for Dortmund med to mål i seieren mot Mainz.

Landslagslege Ola Sand opplyser til NTB fredag ettermiddag at Haaland er uaktuell for den neste landslagssamlingen.

– Jeg har snakket både med Dortmund og Erling og konklusjonen er at han er ute i neste landslagssamling, dette er en skade som krever tid på å leges. Det er minimum 3–4 uker, kanskje lenger, sier Sand.

På pressekonferansen var Dortmund-manager Marco Rose usikker på når han får sin superspiss tilbake.

– Jeg er ikke lege. Det vil ta litt tid. Vi teller alle dagene. Han følte seg bra etter kampen mot Mainz og rapportere «ingen problemer». Han får all støtte fra klubben og laget sitt. Han vil tilbringe mesteparten av rehabiliteringen i Dortmund, sier Rose ifølge lokalavisen Ruhr Nachrichten.

Nå er det hoften, nærmere bestemt hofteleddsbøyeren, som volder Haaland problemer. Skaden skal ha kommet i stortapet mot Ajax i Champions League i midtuken.

– Nå må jeg fokusere på å bli bra igjen. Jeg kommer sterkere tilbake, skriver Haaland i en oppdatering på Instagram.

Dortmund må også klare seg uten Nico Schulz og Thomas Meunier mot Bielefeld i helgen.