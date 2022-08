Nairo Quintana disket fra Tour de France: – Uansvarlig

For første gang siden 2019 endte 32 år gamle Quintana topp ti i Tour de France, men spor av ulovlig smertestillende gjør at han har blitt fratatt resultatene fra rittet.

DISKVALIFISERT: Nairo Quintana.

Den colombianske sykkelrytteren Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) er diskvalifisert fra årets Tour de France. Det skriver det internasjonale sykkelforbundet (UCI) i en pressemelding.

Årsaken er at det er funnet spor av tramadol i blodet til Quintana, som ble nummer seks i rittet. UCI skriver at det ble funnet spor av tramadol i tester som ble avlagt både 8. og 13. juli. På sistnevnte dag ble Quintana nummer to på etappen, og var den som var nærmest å følge Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Danske Vingegaard viste seg helt suveren i siste halvdel av rittet og vant sammenlagt - den første danske sammenlagtseieren siden Bjarne Riis vant i 1996.

FULGTE VINGEGAARD TETT: Jonas Vingegaard i front under den 16. etappen, tett fulgt av Tadej Pogacar, Nairo Quintana og Geraint Thomas.

Tramadol er smertestillende som siden 1. mars 2019 har vært forbudt i bruk under ritt. Det regnes ikke som et brudd på antidoping-reglementet, og ettersom sommerens hendelse er første gang Quintana har testet positivt for tramadol, vil han kunne konkurrere videre uten noen form for suspensjon.

UCI skriver i pressemeldingen at Quintana kan anke dommen til idrettens voldgiftsrett (CAS) i løpet av de neste ti dagene. Det er ventet at Quintana skal starte i årets Vuelta a España, som starter på fredag.

– Det er jo veldig skadelig å teste positivt, uansett hva du har testet positivt for. Det er ødeleggende for omdømmet, både for ham og laget, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad til VG.

Han er overrasket over at Quintana tilsynelatende har brukt tramadol, til tross for at det har vært forbudt i flere år.

– Har han tatt det, så har han tatt en høy risiko. Det er uansvarlig av ham, rett og slett, sier Kaggestad.

Quintana har i en årrekke vært kjent som en av de fremste klatrerne i sykkelsporten og han har vunnet tre etapper i Tour de France tidligere, med andreplass sammenlagt i både 2013 og 2015.

I 2014 vant han Giro d’Italia, mens han vant Vuelta a España i 2016.

I 2020 var det en dopingrazzia mot laget til Quintana underveis i Tour de France, men den førte ikke til noen funn.