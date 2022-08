Guardiola hemmelighetsfull om Haaland

MANCHESTER (VG) Erling Braut Haaland (22) har seks mål på fire Premier League-kamper, men trener Pep Guardiola vil ikke love nordmannen spilletid onsdag kveld.

SÅÅÅ MANGE! Erling Braut Haaland viser hvor mange mål han scoret mot Crystal Palace lørdag ettermiddag.

Klokken 20.30 blåser Paul Tierney i gang oppgjøret mellom Manchester City og nyopprykkede Nottingham Forest. Etter lørdagens hat trick ønsker Etihad Stadium å se sin nye yndling i aksjon igjen, men det er ikke sikkert at Haaland starter oppgjøret.

– Du får se i morgen, sier Guardiola til VG.

– Hvis du skal hvile Haaland, er nok dette den beste kampen å gjøre det i. Guardiola vil ha ham frisk mot Sevilla neste uke – men han kommer aldri til å gi oss nyhetene om laget før det blir kunngjort, sier Joe Bray, reporter for Manchester Evening News.

Mens det tidligere var knyttet en viss usikkerhet blant enkelte eksperter i England til om Haaland var så god som ryktet tilsa, virker det ikke lenger til å være noen tvil.

– Alle snakker mye. Vi hadde rett! Forhåpentligvis føler han seg bra her. Vi hadde ingen tvil om han. Det er mange kamper, måneder og år igjen. Han har fortsatt mulighet til å utvikle seg. Det jobber vi med, forteller Guardiola.

City-reporter Bray er enig med den spanske manageren. Det er i hans hode ikke noen som helst tvil om Haalands kvaliteter.

– Han har levert veldig fort. For alle som tvilte, spesielt etter Liverpool-kampen i Community Shield, så har han vist at han kan score alle mulige mål i Premier League. Og han har gjort det utrolig raskt. Det virker som motspillerne er redde for ham, sier Bray.

FORBEREDER NY KAMP: Pep Guardiola og midtstopper Ruben Dias.

I Nottingham Forest møter City et lag som har brukt over halvannen milliard på 19 nye spillerkjøp etter opprykket. Troppen er totalforvandlet. Resultatmessig har laget vunnet én kamp, spilt én uavgjort og tapt to.

Mens City er på 2. plass i Premier League, to poeng bak Martin Ødegaards Arsenal, ligger Steve Coopers menn på 14. plass.

– De ønsker å bli i Premier League i mange, mange år. Det er et nytt lag, men med lignende stil som forrige sesong, mener Guardiola.

Etter Haalands målshow i comebacket mot Crystal Palace, fortalte spanjolen at han var dypt imponert over jærbuens mentalitet. Da City-manageren stilte til pressekonferanse tirsdag ettermiddag på klubbens treningsanlegg her i Manchester, startet engelske medier umiddelbart med nye spørsmål om Haaland. Den regjerende Premier League-mesteren møter Forest onsdag, Aston Villa i Birmingham på lørdag og Sevilla i Champions League neste tirsdag.

Deretter ønsker Haaland trolig å spille i oppgjørene som følger, også. Da er det først Tottenham på Etihad Stadium før gamleklubben Borussia Dortmund kommer på besøk til Manchester.

GODT FORHOLD: Haaland og Guardiola trives sammen i City.

Foran onsdagens hjemmekamp må spanjolen avgjøre om han skal bruke Premier Leagues toppscorer eller om han skal få hvile. Med 19 kamper de to neste månedene, vil Guardiola passe på at Haalands belastning ikke fører til skader.

– Når Erling ikke spiller, vil Julian (Álvarez) spille. Det er nesten helt sikkert. Vi er veldig imponerte over Julian – med farten, arbeidsmoralen og mye annet. Jeg er overrasket over hvor god Julian er, selv om jeg hadde sett ham litt før han kom hit, sier City-manageren.